Nederlander rijdt minder door hoge pompprijs: ‘iedereen klaagt aan de pomp’

MIJN BLIK EN IK Lars (19) werkte hard om zijn ‘Cooper’ te kunnen kopen: ‘Honden uitlaten, kranten bezorgen’

Lars Vos uit Gorinchem is pas 19 jaar, maar rijdt al bijna een jaar in een Mini Cooper R50. ,,Het is misschien een stuk metaal zonder hartslag, maar je kunt je aan een auto binden.’’ Echt verliefd zijn op je auto, kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen.

28 februari