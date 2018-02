Nederlanders ontwerpen slimme wegwerpauto

De TU-studenten werkten sinds juni 2017 aan het nieuwe concept en ontwerp, waarmee zij willen aantonen dat ook auto’s kunnen bijdragen aan de zogeheten circulaire economie, waarbij alles wat wordt weggegooid hergebruikt kan worden. Vooral in de auto-industrie is dat handig, zeker nu auto’s steeds lichter worden.

Licht is duur

Om hun producten lichter te maken, gebruiken autofabrikanten namelijk vaak kostbare materialen als aluminium en koolstofvezel. Dergelijke materialen zijn niet alleen duur, maar ook bewerkelijk en dus kost het meer energie om ze in auto’s te verwerken. Daar is het milieu uiteraard niet bij gebaat.

Vlaspanelen

De innovatieve auto weegt slechts 350 kilo en is in feite een tweepersoons stadsauto op accu’s. De reikwijdte is 240 kilometer en met een vermogen van 20 pk haalt het voertuig een topsnelheid van 100 km/u. De body bestaat uit vlaspanelen, die zijn opgebouwd met recyclebaar bindmiddel. Helemaal recyclebaar is de Noah niet, maar met 90 procent is deze auto in elk geval zijn tijd ver vooruit.