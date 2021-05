Nederlanders zijn vaak wegpiraten maar vinden zichzelf prima chauffeurs

Nederlanders zijn regelmatig een groter gevaar op de weg dan andere Europeanen. Maar ze zien zichzelf juist als prima chauffeurs terwijl ze vinden dat er in buurlanden vooral wegpiraten rondrijden. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Ipsos. Het bureau vroeg 12.000 Europeanen in 11 landen naar hun rijgedrag, in opdracht van de Franse Fondation Vinci die zich inzet voor veilig verkeer.

Nederlanders krijgen als rapportcijfer een zesje en zitten daarmee in de middenmoot. De Britten zijn de beste automobilisten, de Grieken zijn het slechtst. Van alle ondervraagde Europeanen overtreden de Nederlanders het vaakst de snelheidslimieten. Maar liefst 91 procent zegt wel eens te hard te rijden. En dat is lang niet de enige overtreding.

Buitensporig vaak

Nederlanders staan in de top 3 van nationaliteiten (na Belgen en Duitsers) die gewoon doorrijden als er een stopstreep op de weg staat. En Nederlanders verlenen buitensporig vaak geen voorrang aan een andere auto als die wel voorrang heeft.

Wordt er gewerkt aan de weg? Zo’n 58 procent rijdt met dezelfde snelheid door. Is op de snelweg de rechterbaan vrij? Ongeveer 56 procent blijft gewoon in het midden rijden. Bijna een op de vijf Nederlanders sms’t of mailt tijdens het rijden. Daar doen we ook niet geheimzinnig over: we weten dat we de regels aan onze laars lappen.

Ipsos vroeg aan de Europeanen of ze de verkeersregels overtreden. Van de Nederlanders zegt 82 procent dat te doen. Alleen de Belgen zijn nog erger (84 procent). Maar dat riskante rijgedrag heeft een hele goede reden, vinden we als Nederlanders. Het ligt namelijk niet aan ons zelf, maar aan de regels. Die zijn vaak ‘niet logisch’ of ‘niet passend’ bij de situatie op de weg.

Ons zelf valt niets te verwijten. We zeggen onderweg weinig te toeteren en niet te schelden op anderen. Dat doen ze in Griekenland en Spanje weer wel. In Frankrijk is het uitschelden van andere automobilisten bijna een nationale hobby.

Bumperkleven

Bumperkleven of uitstappen en iemand de les lezen: dat doen wij Nederlanders niet, zeggen we zelf. In Polen stapt een op de drie automobilisten wel eens uit om een ander te vertellen wat die fout doet. Wat wij dan weer wél vaak fout doen, en ook veel vaker dan de meeste Europeanen: rechts inhalen.

Ipsos vroeg iedereen ook om hun rijgedrag te vergelijken met dat van andere nationaliteiten. En u dacht het al: wij doen het prima, de anderen zijn een gevaar. Nederlanders noemen zichzelf ‘voorzichtig’ en ‘kalm’ achter het stuur. En in de landen om ons heen bakken ze er juist niets van, vinden we. Nederlanders noemen andere Europeanen ‘onverantwoordelijk’, ‘gestrest’ en ‘agressief’ op de snelweg.

Eén compliment verdienen we volgens Ipsos weer wel. We rusten veel vaker en sneller dan automobilisten in de landen om ons heen. Nederlanders lassen gemiddeld een pauze in na 2 uur en 40 minuten rijden. Grieken en Polen rijden makkelijk 3,5 uur aan één stuk door.

