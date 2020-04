Nederlands bedrijf bouwt alsnog luxueuze Spyker-SUV

Anno 2020 zijn dikke, super-luxe SUV's met reusachtige motoren niet heel bijzonder, maar in 2006 was de Nederlander Victor Muller eigenlijk de uitvinder van dit segment. De Spyker D12 Peking-to-Paris was feitelijk de Rolls-Royce Cullinan van zijn tijd. Want luxueus, maar niet per se supermooi en peperduur.