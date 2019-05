Nederlands bedrijf stopt oude kranten in nieuwe auto's

Circulair ondernemen is de nieuwe modeterm in de auto-industrie. Er zijn al heel wat materialen langsgekomen die hergebruikt worden in auto's, variërend van hennep tot bamboe en van riet tot olijfbladeren. Oude kranten waren we nog niet tegengekomen, maar dat is onze eigen fout, want de Nederlandse firma Newspaper-Wood heeft een aantal jaar geleden al meegewerkt aan het interieur van een conceptcar van Peugeot.