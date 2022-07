Nederlands sportwagenmerk waagt de sprong naar Amerika

Donkervoort, de producent van exclusieve auto’s uit Lelystad, gaat de grote plas over. Al jarenlang is er vraag in Amerika naar modellen uit de polder, nu is Donkervoort er ook verkrijgbaar. Startprijs: 240.000 dollar. ,,We hopen dat er in elke staat een dealer komt.’’

De Donkervoort is gewild. Er bestaat een wachtlijst voor deze, in de eigen woorden van het bedrijf, ‘supercars’. De levertijd is zo’n twee jaar. Toch wordt er ruimte gemaakt in het productieschema voor de introductie op de Amerikaanse markt. Dat is simpelweg een kwestie van vraag vanuit dit land, zegt woordvoerster Amber Donkervoort. ,,Die is er al jaren.’’

Waarom niet eerder de sprong gewaagd? ,,We wilden het op de juiste manier doen, op het juiste moment’’, zegt ze. Donkervoort heeft een partner gevonden in Florida, de Bespoke Imports Group, die de wagens afbouwt, verkoopt en voor het groot onderhoud zorgt. De eerste Donkervoort zal binnenkort in Florida arriveren, twee andere wagens volgen.

Amerikaanse droom

Hiermee gaat een droom in vervulling van Denis Donkervoort, die vorig jaar het merk overnam van vader Joop, oprichter van het bedrijf. Denis reed in 2008 door Californië en droomde ervan om in een Donkervoort door Amerika te rijden. ,,Dat was míjn Amerikaanse droom’’, zegt hij in een persbericht. ,,Dit jaar heb ik dat eindelijk kunnen doen.”

Donkervoort begint klein in Amerika, maar wil groeien. ,,We hopen dat er in elke staat een dealer komt’’, zegt Amber Donkervoort. Waar kunnen Donkervoort-rijders terecht voor klein onderhoud? ,,Het is niet zo’n ingewikkelde auto’’, zegt ze. ,,Veel klanten hebben iemand in dienst die hun wagenpark onderhoudt.’’

De ‘Amerikaanse’ Donkervoort is de D8 GTO Individual Series, met een startprijs van 240.000 dollar (exclusief opties, belastingen en toeslagen). Deze wagen zit in 2,7 seconde op 62 mijl per uur, de Amerikaanse ‘standaardsprint’, meldt het bedrijf.

Schuur

Donkervoort bestaat ruim 45 jaar. Joop Donkervoort begon met het bouwen van sportwagens in een schuur achter zijn woning in Tienhoven. Toen zijn bedrijf groeide, verhuisde hij naar Loosdrecht. Sinds 2000 komen de met de hand gemaakte sportwagens uit een fabriek met showroom aan de A6 in Lelystad. Begin vorig jaar waren er zo’n 1500 Donkervoorts gebouwd. Er zitten beroemde fans bij, zoals ex-wielrenner Tom Boonen. Op Instagram noemt hij zijn Lelystadse wagen ‘mijn kleine raket’.

