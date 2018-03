Nederlandse auto's behoren tot de minst vervuilende van Europa

Een Britse consumentensite analyseerde de gegevens van auto's in 25 Europese landen om te kijken welke natie het meest vervuilend is op autogebied. Nederland eindigde op plek 21, stukken beter dan ons omringende buurlanden België en Duitsland.

Luchtvervuiling staat bovenaan op de agenda van de ministers. Volgens het Europees Milieu Agentschap is luchtvervuiling zelfs het grootste milieugevaar van Europa. Het lijkt erop dat het beteugelen van autogebruik - met name van auto’s met dieselmotoren - de gewenste manier is om de uitstoot te verminderen. Een nieuwe studie bewijst echter dat Nederland al aardig goed op weg is, aangezien we ver achteraan staan in een lijst van landen met meest vervuilende auto’s.

Tsjechië

Het Britse Eco Experts deed onderzoek naar de giftige uitstoot van auto’s in 25 Europese landen. Daartoe combineerde het cijfers als het percentage elektrische auto’s, de leeftijd van de wagens, de hoeveelheid uitstoot en het aantal auto’s per duizend inwoners. Op die manier werden landen gerangschikt in een volgorde van welk land de meest vervuilende auto’s heeft. Tsjechië staat bovenaan. Dat heeft onder meer te maken met de gemiddelde leeftijd van een Tsjechische auto. Die is namelijk veertien jaar, zes jaar ouder dan bijvoorbeeld het Britse gemiddelde. Zweden is het groenste land als het gaat om uitlaatgassen.

Luchtkwaliteit

Dat betekent overigens niet dat de luchtkwaliteit van Nederland ook goed is. Sterker nog, twee jaar geleden riep het Europees Milieu Agentschap (EMA) Nederland uit tot een van de meest vervuilde landen van Europa. Alleen Duitsland scoorde slechter. Een jaar ervoor stond Nederland nog op plek vijf van diezelfde lijst. Vooral files tijdens de spits zorgen voor die vervuiling, blijkt uit het rapport. De uitlaatgassen die dan vrijkomen veroorzaken een hoge concentratie ozon en stikstofdioxide. Met name in de Randstad is het probleem groot.

Dit zijn de landen met de meest vervuilende auto’s

1. Tsjechië

2. Polen

3. Estland

4. Kroatië

5. Slowakije

6. Slovenië

7. Spanje

8. Roemenië

9. Oostenrijk

10. Hongarije

11. Luxemburg

12. Letland

13. Italië

14. Litouwen

15. België

16. Frankrijk

17. Duitsland

18. Verenigd Koninkrijk

19. Griekenland

20. Portugal

21. Nederland

22. Denemarken

23. Finland

24. Ierland

25. Zweden