Nederlandse snelheidsduivel geflitst met 246 km/u in Frankrijk, politie vermoedt ‘cannonball-race’

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd heeft de Franse politie een Nederlandse automobilist een stopteken gegeven nadat hij met extreem hoge snelheid was geflitst. Ditmaal gebeurde dat in de buurt van La Rochelle. De snelheidsduivel reed er niet op een snelweg maar op een nationale weg (route nationale) en dat was niet het enige opmerkelijke.

Motoragenten van de brigade in La Rochelle flitsten de door een 25-jarige Nederlander bestuurde Aston Martin dinsdagmiddag met een snelheid van maar liefst 246 kilometer per uur op de RN 11 ter hoogte van La Laigne, zo’n 35 kilometer ten noordoosten van de havenstad aan de Atlantische Oceaan. De gecorrigeerde snelheid bedroeg 233 kilometer per uur. De maximaal toegestane snelheid daar bedraagt 110 kilometer per uur en op sommige stuken slechts 90 kilometer per uur, melden Franse media.

Lees ook Nederlandse snelheidsduivel rijdt 222 kilometer per uur op Franse snelweg

Weggebruikers die de bewuste plek kennen, weten dat er een vaste snelheidscamera staat maar de Nederlander wist dat niet. De agenten namen zijn rijbewijs in en lieten hem ter plaatse een boete betalen van 1500 euro. Normaliter wordt de wagen ook in beslag genomen bij zo'n fikse snelheidsovertreding maar de twintiger was niet de eigenaar van de Aston Martin. Die stond op naam van zijn vader, die ook in de wagen zat en het stuur overnam. ‘Dankzij deze Nederlandse chauffeur, nu zonder rijbewijs, zijn we ervan overtuigd dat gewetenloosheid en domheid universeel zijn!’, schreven de gendarmes bij een bericht met foto van de wagen op Twitter.

Artikel gaat verder onder tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Cannonball

De bolide met het gezelschap kwam volgens de politie uit de richting van Niort en maakte deel uit van een groep van zo'n tien sportwagens. ,,Ze hadden allemaal een Nederlands kenteken en leken een beetje op elkaar. Het waren stuk voor stuk wagens met een grote cilinderinhoud’’, verklaarde politiechef Sebastien Letellier tegen de publieke zender France 3.

,,We vermoedden dat het ging om een zogenoemde cannonball-race maar dat konden we niet hardmaken. Zo’n ‘kanonskogel’ bestaat uit een groep krachtige auto’s die in recordtijd een bepaald traject of bepaalde landen doorkruisen. In dit geval gingen ze naar het zuiden van Europa. We stelden alleen deze ene snelheidsovertreding vast en konden niet bewijzen dat ze aan het racen waren’’, vervolgt hij.

Automobilisten hebben op het bewuste traject volgens hem wel vaker de neiging het gaspedaal een beetje te diep in te drukken. ,,Dat is maar weer eens bewezen!”, aldus Letellier.

Twintigers

Afgelopen weekend moest een 29-jarige Nederlandse snelheidsduivel zijn rijbewijs ook al inleveren na een fikse snelheidsovertreding in Frankrijk. De door hem bestuurde Lamborghini Urus werd zaterdagnacht op de snelweg Parijs-Bordeaux geflitst met een snelheid van 222 kilometer per uur. De gecorrigeerde snelheid van de auto bedroeg 210 kilometer per uur. Ter plaatse geldt een snelheidsbeperking van 130 kilometer per uur. Normaliter zou de wagen ook in beslag zijn genomen maar dat gebeurde in dit geval niet omdat de Lamborghini ook niet van hem was.

Eind maart werd een 27-jarige Nederlander in de buurt van Nancy nog geflitst met een snelheid van 215 kilometer per uur waar maximaal 130 was toegestaan. De twintiger reed in een gehuurde 4x4-wagen op snelweg A31 (Bourgogne-Luxemburg) in de richting van Nancy en werd geflitst bij Moutrot in het departement Meurthe-et-Moselle. Na correctie bleef een snelheid over van 204 kilometer per uur. Dat leverde hem naast intrekking van zijn rijbewijs een bekeuring op van 1000 euro. Omdat geen van zijn passagiers een rijbewijs had, moest het gezelschap per taxi verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.