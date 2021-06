Nederlandse snelheidsduivel rijdt 222 kilometer per uur op Franse snelweg

De gendarmerie van Loiret zag de zwarte bolide zaterdagavond omstreeks middernacht voorbijflitsen op de A10 bij Chaingy, een plaatsje aan de westrand van Orléans. Ter plaatse geldt een snelheidsbeperking van 130 kilometer per uur. De gecorrigeerde snelheid van de auto bedroeg 210 kilometer per uur. Bij zo’n grote snelheidsovertreding moeten automobilisten hun rijbewijs inleveren. Normaliter zou de wagen ook in beslag zijn genomen maar dat gebeurde in dit geval niet omdat de Lamborghini niet van hem was.

Eind maart werd een 27-jarige Nederlander in de buurt van Nancy geflitst met een snelheid van 215 kilometer per uur waar maximaal 130 was toegestaan. De twintiger reed in een gehuurde 4x4-wagen op de snelweg A31 (Bourgogne-Luxemburg) in de richting van Nancy en werd geflitst bij Moutrot in het departement Meurthe-et-Moselle. Na correctie bleef een snelheid over van 204 kilometer per uur. Dat leverde hem naast intrekking van zijn rijbewijs een bekeuring op van 1000 euro. Omdat geen van zijn passagiers een rijbewijs had, moest het gezelschap per taxi verder.