Nederlandse Tesla-eigenaars bereiden rechtszaak voor: ‘Veel problemen met de auto’s’

Tesla heeft al langere tijd problemen om auto's zonder mankementen bij klanten te krijgen, maar het is voor het eerst dat afnemers een collectieve claim voorbereiden. ‘Tesla verkoopt elektrische auto's met de belofte dat deze vrijwel onderhoudsvrij zijn en profileert zichzelf als service-georiënteerd merk’, aldus de Stichting Tesla Claim op haar website . ‘Op beide gebieden staat de ervaring van veel Tesla-rijders haaks op de beloften.’ Hoeveel mensen zich bij de stichting zouden hebben gemeld, is niet duidelijk.

Kapotte aandrijfassen

Volgens de ontevreden klanten zijn onder meer aandrijfassen al na een aantal ritten aan vervanging toe en gaan deuren soms uit zichzelf open of juist niet meer open. Verder wordt onder meer melding gemaakt van een slecht functionerende AutoPilot, kapotte ruitenwissers en problemen bij het laden. Ook zouden het beloofde vermogen en de actieradius in de praktijk niet worden gehaald.

‘Zeker de helft’

Een woordvoerder van de Nederlandse stichting schat in dat de helft van de verkochte Tesla's kampt met een of meerdere van de genoemde problemen. Wanneer de klant zich vervolgens met een mankement bij Tesla meldt, zou het bedrijf nauwelijks bereikbaar zijn. Ook duurt het volgens de stichting soms een maand voordat een afspraak kan worden ingepland voor een reparatie.

De collectieve rechtszaak is sinds dit jaar mogelijk via de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Voorheen kon een aansprakelijkheidsstelling wel algemeen bindend worden verklaard, maar moesten gedupeerden vervolgens individueel naar de rechter voor een schadevergoeding.



De stichting wil niet zeggen hoe groot de geëiste schadevergoeding per auto is. Tesla was niet bereikbaar voor commentaar.