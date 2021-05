Net zo’n slee als Pim Fortuyn: ‘De beelden van hem op de achterbank zijn me altijd bijgebleven’

Mijn Allessie ‘Ik ben niet aandachts­geil, maar ik weet dat iedereen kijkt’

10 april Voor een dashcam in zijn Mercedes-Benz C-klasse toog René Janssen (49) naar de dealer. Daar bleef het niet bij, want hij kwam thuis met een koopcontract voor een gloednieuwe Mercedes A250 op zak. Een model met een flinke kofferbak dat hij simpelweg niet kon weerstaan. In de wekelijkse rubriek Mijn Allessie spreken we mensen over hun auto.