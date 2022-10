Niet verplicht, wel verstandig: zo kies je de beste fietshelm

Dit zijn de beste speed pedelecs

,,Kijk, dit moeten meer fietsen hebben’’, zegt Martin de Vries (60) wijzend naar de Klever, een speed pedelec. Aan de zijkant zitten richtingaanwijzers, net als bij een motorfiets. ,,Je denkt misschien: dat is toch overbodig. Uit ervaring kan ik je vertellen dat het een uitkomst is, zeker met snelheden boven de 30 kilometer per uur. Dan wil je wel met twee handen aan het stuur zitten.’’ In dit artikel zetten we de beste speed pedelecs op een rij.

