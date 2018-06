Niets is meer heilig: rijden met Porsche's eerste stationwagon

Deze Sport Turismo is dan ook geen utilitaire pakezel, maar een lifestyle stationwagon. Qua laadruimte legt ‘ie het af tegen de eerste de beste Audi A6 Avant of BMW 5 Serie Touring, maar toch wil iedereen ‘m hebben. Nou ja iedereen: het was voor de Porsche-puristen natuurlijk weer reden genoeg om te roepen dat er helemaal niets heilig is in Porsche-land. Een stationwagon heeft namelijk – in Duitsland meer dan hier – nog altijd de zweem van een auto voor aannemers en markthandelaren over zich. Toch kunnen zelfs de grootste criticasters niet ontkennen dat deze Panamera er zeer goed uitziet.

Volledig scherm © Pim Hendriksen

De Panamera ST is gebaseerd op de sedan en het is de eerste Panamera met drie zitplaatsen achterin. De auto is onmiskenbaar een Porsche; met dank aan het designteam van ontwerpchef Michael Mauer. De Sport Turismo is tot aan de achterportieren gelijk aan de Panamera limousine, maar heeft vanaf de achterdeuren een compleet eigen design met verlengde ramen en een lange daklijn. Aan de achterzijde loopt het dak minder scherp af dan de raamlijn. De inspanningen van Porsche hebben geleid tot meer binnenruimte en tien centimeter meer hoofdruimte achterin. Ook stap je makkelijker in en uit.

Volledig scherm © Pim Hendriksen

520 liter bagageruimte

De auto biedt plaats aan vier volwassenen en een kind. De buitenste zitplaatsen hebben de vorm van individuele sportstoelen. Ertussenin bevindt zich een extra zitplaats, oftewel: een 2+1-configuratie. Optioneel is de Panamera Sport Turismo trouwens wel leverbaar als vierzitter, net als bij de limousine met twee elektrisch verstelbare stoelen achterin. Voor wie laadruimte een aankoopcriterium is, is er nu dus niet langer uitsluitend de Cayenne. De grote achterklep, de lage tildrempel en de grote bagageruimte maken de Panamera Sport Turismo bovendien veelzijdig en flexibel en daardoor geschikt voor dagelijks gebruik.

Volledig scherm © Pim Hendriksen

De inhoud van de bagageruimte bedraagt 520 liter – hoewel dat slechts tot 25 liter meer is dan in de Panamera limousine. De grote achterklep maakt in- en uitladen echter wel een stuk makkelijker. De achterbank is vanuit de bagageruimte elektrisch te ontgrendelen en kan in zijn geheel of gedeeltelijk (verhouding 40:20:40) worden neergeklapt. Met de achterbank plat ontstaat er een laadvolume van maximaal 1.390 liter en een geheel vlakke laadvloer. Dat is niet voldoende voor de handel van een marktkoopman, maar wel afdoende voor een normaal gezin. Als optie is een bagagemanagementsysteem beschikbaar met vloerrails, speciale bevestigingspunten en een afscheidingsnet. Ook heeft de bagageruimte een 230 Volt-aansluiting.

Vermogen te over

Genoeg over z’n uiterlijk en zijn praktische bruikbaarheid. Een Porsche is gemaakt om te rijden. De Panamera Sport Turismo biedt net als zijn limousine-broertjes vermogen te over, ongeacht de versie. De modelserie begint met een V6 met één turbo die al 330 pk levert. Alle Sport Turismo’s hebben vooralsnog vierwielaandrijving, maar binnenkort volgt ook nog een achterwielaangedreven versie en traditioneel een meer hardcore GTS-variant. De 4S heeft een kleinere V6 met twee turbo's, dezelfde 440 pk sterke motor die concerngenoot Audi ook in de nieuwe RS5 gebruikt. Een plug-in 4 E-Hybrid en wellicht nog een diesel complementeren het gamma.

Volledig scherm © Pim Hendriksen

Wij reden in een Sport Turismo Turbo met een V8 bi-turbomotor die maar liefst 550 pk sterk is. Dat is niet langer de snelste variant, want sinds kort heeft Porsche de Turbo S E-Hybrids in de gehele range boven de Turbo’s geplaatst. In dat nieuwe topmodel werkt een 4,0-liter V8 samen met een elektromotor. Het resultaat is een systeemvermogen van 500 kW/680 pk, waarbij onze Turbo bijna schril afsteekt.

550 pk

Mis je die extra pk’s die de Turbo S E-Hybrid levert in de gewone Turbo? Absoluut niet. De ‘gewone’ Turbo is al zo ontaard snel, dat het lijkt alsof het niet beter kan. De 550 pk en 770 Nm koppel is dankzij de permanente aandrijving van alle wielen ruim voldoende om de 2.035 kilo zware Panamera in een ultieme Autobahn-cruiser te veranderen. De motor zorgt voor een acceleratie tot 100 km/h in slechts 3,8 seconden (3,6 s met Sport Chrono Pakket) en om de 200 km/h te bereiken heeft de auto zo'n 12 seconden nodig. Ook de tussenacceleratie van 80 naar 120 km/h in 2,4 seconden is fenomenaal.

Een draaiknop op het stuur regelt net als bij de 911 de rijmodus: Normaal, Sport, Sport Plus of je persoonlijke setup. Prima. Dat knopje herbergt op zijn beurt weer een knopje waarmee de Panamera onmiddellijk in standje oorlog schiet als je het indrukt. Maximaal twintig seconden lang. De Porsche Doppelkupplung-automaat – kortweg PDK – schakelt heerlijk, zowel in de automatische als de manuele stand. Als je geen haast hebt, schakelt de elektronica vier van de acht cilinders onmerkbaar uit. Daardoor is het verbruik nog enigszins binnen de perken te houden. Porsche claimt een gemiddeld verbruik van 9,4 liter op honderd kilometer, maar dat is ons om begrijpelijke redenen niet gelukt.

Volledig scherm © Pim Hendriksen

Actieve aerodynamica

Wat het meeste indruk maakt, zijn de rijeigenschappen die zijn terug te voeren op het uitstekende onderstel. Met de scherpte van z’n besturing, z’n ongekende balans, z’n remkracht en -doseerbaarheid van het optionele PCCB-remsysteem benadert dit model de eigenschappen van de Porsche 911. Geholpen door achterwielsturing is het bijna onmogelijk om de Sport Turismo Turbo van zijn à propos te brengen. De neus gaat in de richting die jij wilt en de auto doet dit alles met een elegante lichtvoetigheid. Porsche heeft bij dit model het formaat en z’n gewicht goed weten te maskeren.

Volledig scherm © Pim Hendriksen

Een primeur voor de Panamera Sport Turismo is een adaptieve achterspoiler. Deze zit uiteraard ook op de door ons geteste Turbo. Afhankelijk van de rijomstandigheden en de gekozen rijmodus kent deze drie verschillende standen, waarbij deze voor tot vijftig kilogram extra neerwaartse druk zorgt. Bij snelheden tot 170 km/u blijft de spoiler (die onderdeel is van Porsche Active Aerodynamics PAA) in rustpositie onder een hoek van -7 graden. Porsche meldt dat dit een gunstig effect heeft op de luchtweerstand en het brandstofverbruik. Bij hogere snelheden neemt de spoiler de 'performance'-positie in, wat voor meer rijstabiliteit zorgt. In de Sport- en Sport Plus-rijmodus staat de spoiler al vanaf 90 km/u op scherp. PAA is er ook voor het comfort: bij geopend panoramisch schuifdak en snelheden vanaf 90 km/h komt de spoiler onder een hoek van +26 graden te staan. Zo helpt hij windgeruis te verminderen.

Alles anders

De turbo is gelukkig niet zo hijgerig dat ‘ie je steeds uitdaagt om het gaspedaal te vloeren. Er lijkt zelfs een soort weerstand in het gaspedaal te zitten, die voorkomt dat je al te snel teveel gas geeft. Maar wanneer we de draaiknop aan het stuur richting de Sport-standen draaien, is plotseling alles anders. Het gaspedaal lijkt als vanzelf naar beneden te vallen, de automaat schakelt twee standjes terug, de besturing wordt directer en ook onze zitpositie is plotseling veranderd van onderuithangend naar rechtop en alert, klaar voor de aanval. Het lekkere van de Turbo is dat je geen moment de extra paardenkrachten en het koppel van de nog sterkere hybride turbo mist. Nog lekkerder is dat je ook niet de ietwat gekunstelde combinatie van aandrijvingen en regenererende remwerking van dit model mist.

Technische gegevens:

Motor V8 biturbo

Inhoud 3.996 cc

Max. vermogen 404 kW/550 pk bij 5.750 t/min

Max. koppel 770 Nm vanaf 1.960 t/min

Aandrijving vier wielen, achttraps PDK

Remmen v/a gev. schijven/gev. schijven/PCCB optioneel

Afmetingen (l/b/h) 5,49/1,93/1,43 m

Wielbasis 2,95 m

Gewicht 2.035 kg

0-100 km/h* 3,6 s

Topsnelheid* 304 km/h

Verbruik gemiddeld* 9,4 l/100 km

Nieuwprijs vanaf € 199.700