'Nieuw Brits sportwagenmerk gaat Brabham heten en F1 rijden'

Het merk is geïntroduceerd door voormalig Formule 1-coureur en Le Mans-winnaar David Brabham. De aandacht van de Britse media werd onlangs gewekt nadat verschillende Brabham-handelsmerken waren gedeponeerd, wat suggereert dat er een groeiende interesse binnen de familie is om de naam Brabham weer in de kijker te zetten.

Volgens de laatste geruchten is het plan om een supersportwagenmerk te starten en dit te promoten via deelname aan de Formule 1, net zoals McLaren Automotive in het recente verleden deed. Het bedrijf heeft nog niet bevestigd dat een automodel in de maak is, maar David Brabham vertelde vorig jaar aan Autocar dat hij ‘de naam van het merk weer op de circuits wil zien’, suggererend dat de lancering van autobedrijf Brabham in de toekomst tot een autosportprogramma zou kunnen leiden.

