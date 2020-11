Nieuwe auto voor een prikkie

Een gloednieuwe auto voor een paar tientjes? Met de nieuwste schaalmodellen kan het. Altijd leuk om autoliefhebbers in de decembermaand mee te verrassen. Onze autoredactie zet de nieuwste en opvallendste autominiaturen in de showroom.

Cadillac Miller-Meteor ambulance (1959)

© Bart Hoogveld

Nergens ter wereld zien de ambulances er zo spectaculair uit als in de VS. Deze slee (1:43) is een Cadillac Miller-Meteor uit 1959. Zoals bij veel Amerikaanse auto's uit die tijd is het design beïnvloed door de raketindustrie. Ook achterin een mooi gedetailleerd interieur mét brancard. Prijs €15 bij o.a. Schuiten Miniaturen.

Daf 33 bestel (1970)

Volledig scherm Daf 33 bestel (1973) PTT Technische Dienst © Bart Hoogveld

Hollandser gaat het niet worden. De Nederlandse modelautofabrikant Scale Masters heeft de Daf 33 bestel (in 1:43) nagemaakt. En dan nog wel in ambtelijk grijs, in de huisstijl van de PTT Technische Dienst. Zelfs de blauwe kentekenplaten van rond 1970 zitten erop. Gelimiteerd aantal van 150 stuks. Prijs €25 en te koop bij o.a. fabrikant Scale Masters zelf.

© Bart Hoogveld

Skoda Rapid 136L (1987)

© Bart Hoogveld

Wie het huidige modelaanbod van Skoda bekijkt kan nauwelijks geloven dat het merk eind vorige eeuw nog dit soort auto's maakte: de Rapid 136L uit 1987. Tegenwoordig maakt Skoda auto's op basis van Volkswagen-techniek, maar dit is een geslaagde weergave van de klassieke, Tsjechische gezinsauto. Prijs €39,95. Te koop bij de Skoda-dealers en in de webshop van Skoda.

© Bart Hoogveld

Porsche 356 Nr.1 Roadster (1948)

© Bart Hoogveld

Dit is de allereerste Porsche. Ferdinand Porsche, die eerder aan de VW Kever had gewerkt, zei in 1948: ,,Ik kon de sportwagen van mijn dromen niet vinden, dus heb ik hem zelf gebouwd.'' Zijn zoon Ferry ontwikkelde de techniek, die grotendeels afkomstig was van Volkswagen. Prijs €60. Te koop bij de Porsche-dealers. en in de webshop van Porsche.

© Bart Hoogveld

Seat Ibiza (2020)

© Bart Hoogveld

Ook van actuele auto's voor het grote publiek zijn veel schaalmodellen te koop. Zoals deze kleurrijke Seat Ibiza, voorzien van fraaie metaallak: Mystic Magenta, gecombineerd met een spannend zwart interieur. Schaal 1:43 en in een stevig vitrinedoosje, te koop bij de Seat-dealer en in de webshop van Seat. Prijs €32,95.

© Bart Hoogveld

Volvo 264 ambulance (1979)

© Bart Hoogveld

Als ambulance zijn in Nederland vooral Mercedes, Chevrolet en Volkswagen populair, maar ook Volvo was regelmatig van de partij. Daarvan getuigt deze Volvo 264 in Nederlandse ambulance-uitvoering die rond 1980 in de provincie Overijssel in gebruik werd genomen. Schaal 1:43 en voor een aantrekkelijke prijs: €15 bij o.a. Schuiten Miniaturen.

© Bart Hoogveld

Lada 2106 USSR (1976)

© Bart Hoogveld

De hoekige Lada was dé volksauto in de voormalige Sovjet-Unie. Ook de politie reed ermee en daarvan getuigt deze geel-blauwe Lada 2106 (1600) uit 1976. Anders dan de andere schaalmodellen hier is de Lada nagebouwd in schaal 1:18. Het grotere formaat bood gelegenheid voor nóg meer detaillering. Prijs €58 bij o.a. CK Modelcars in Duitsland.

© Bart Hoogveld

Skoda Superb (1938)

© Bart Hoogveld

Wie dacht dat de modelnaam Superb verzonnen is door eigentijdse marketing-goeroes heeft het mis. Deze Skoda Superb 913 stamt al uit 1938. En toen al was het een chic model van het Tsjechische merk. Het chroom komt mooi uit in dit schaalmodel (1:43), net als het reservewiel in de flank. Prijs €34,95. Te koop bij de Skoda-dealers en in de webshop van Skoda.

© Bart Hoogveld

Mercedes G-klasse (2020) Koninklijke Marechaussee

© Bart Hoogveld

Miniatuurbouwer Carama verrast telkens weer met fraai gedetailleerde auto's voor een spotprijs. Zoals deze (1:43) Mercedes G-klasse van de Koninklijke Marechaussee. Knappe weergave van deze evergreen onder de terreinauto's. Het origineel rijdt onder meer op luchthaven Schiphol. Prijs €9,95 bij o.a. JSN Modelauto's.

© Bart Hoogveld

GMC 6000 schoolbus (1990)

© Bart Hoogveld

De gele Amerikaanse schoolbus, wie kent hem niet. Perfect nagebouwd door Ixo, inclusief het Stop-bord dat in het echt kan worden uitgeklapt, maar hier helaas niet. General Motors bouwde de GMC 6000 rond 1990. Zet hem naast andere 1:43 schaalmodellen en zie hoe groot zo'n schoolbus eigenlijk is. Prijs €40,95 o.a. bij JSN Modelauto's.

© Bart Hoogveld

Audi RS Q8 (2020)

© Bart Hoogveld

Audi’s topmodel is ook de grootste SUV van het merk en de bliksemsnelle RS Q8 is zonder meer een van de spannendste SUV’s van dit moment. Gespoten in een in het oog springende, felgroene metaallak. En let ook op de venijnige, rode remklauwen in de ‘lichtmetalen’ wielen. Schaal 1:43. De prijs is €39 en hij is te koop bij de Audi-dealers en in de webshop van Audi.

© Bart Hoogveld

Alle genoemde prijzen zijn op het moment van publiceren. Prijswijzigingen voorbehouden.