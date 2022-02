Nieuwe BMW 2-Serie Active Tourer: als ananas op een pizza, maar er wordt van gesmuld

AUTOTEST/VIDEOTerwijl bijna alle fabrikanten hun MPV’s hebben verhoogd of geschrapt, is het opvallend dat BMW wél gewoon doorgaat met zijn 2-Serie Active Tourer: de compleet nieuwe tweede generatie dient zich aan.

Toen in 2014 de 2-Serie Active Tourer op de markt kwam, werd er moord en brand geschreeuwd. Voorwielaandrijving op een BMW was erger dan ananas op een pizza. Zeven jaar en 430.000 auto’s verder zwijgen de criticasters echter. Opvallend genoeg reed 80 procent van de kopers eerder geen BMW, dus die misten de achterwielaandrijving niet.

Video Hoe rijdt de volledig vernieuwde BMW 2-Serie Active Tourer in de praktijk? Bekijk hier de video van de eerste rijtest door AutoWeek.

Er was dus genoeg succes om met een compleet nieuwe tweede generatie te komen. De auto is breder, langer en hoger geworden. De wielbasis bleef gelijk, maar de spoorbreedte groeide. Dit alles geeft meer binnenruimte. Op de achterbank zit je als volwassene uitstekend, met veel hoofd- en beenruimte, maar ook een comfortabele zitpositie. De bagageruimte meet maximaal 415 liter; dankzij de in delen verschuifbare achterbank kun je kiezen tussen meer been- of bagageruimte.

Ook voorin is te merken dat de auto ruimer is geworden. De zwevende middentunnel en het open dashboard met BMW’s nieuwe multimediasysteem met het curved screen helpen hierbij. Dat scherm herbergt het nieuwe Operating System 8, dat we verder alleen nog maar vinden in de BMW iX en de nieuwe i4. Het is hypermodern, werkt op veel manieren samen met je smartphone en herbergt gebruikersprofielen die je kunt meenemen naar andere BMW’s.

Een grote teleurstelling is wel dat – tegen veel eerdere beloftes in – het de eerste BMW in lange tijd is zonder iDrive-knop. Het systeem krijgt nog altijd de naam iDrive, maar de handige druk- en draaiknop is verdwenen. Jammer, want de combinatie van touchscreen en knop was super. En de iX en i4 hebben hem nog wel.

Los van dit jammerlijke gemis is de techniek in de BMW zeer imposant. Er is een goede autopilot, een duidelijk head-up display, een prachtig augmented reality-systeem dat helpt met navigeren en veel, veel meer. De auto strooit met informatie. Een imposant supermodern geheel, dat past bij het vooruitstrevende imago dat BMW wil hebben.

Het M-onderstel is voor de versies met verbrandingsmotoren niet aan te raden: de auto wordt er onnodig nerveus en stug van, terwijl je de toegenomen dynamiek in een auto als deze niet zoekt. Vooralsnog zijn er drie benzineversies en één diesel, maar richting de zomer komen daar twee PHEV-versies bij.

Deze moet je hebben

We konden vast met een prototype van de plug-in op pad en het is simpel: deze moet je hebben. Hij heeft standaard vierwielaandrijving, waarbij er één elektromotor op de achteras zit. In totaal heb je 245 of 326 pk, dus snel zijn de auto’s zeker. Belangrijker is dat je op lage snelheid extreem veel koppel hebt, waardoor de auto zalig soepel rijdt. De PHEV is een oase van rust en soepelheid. De twee motoren van de vijfde generatie PHEV van BMW (een primeur voor de 2-Serie Active Tourer) werken zeer goed samen en schakelacties van de bak met dubbele koppeling (standaard in alle versies) worden door soepele elektrokracht overschaduwd.

Met een elektrische range van 90 kilometer (WLTP) dankzij een 16 kWh-accu kun je in de praktijk zeer veel ritten volledig elektrisch afleggen. De PHEV krijgt met het optionele M-onderstel wél de goede FSD-dempers, maar hij wordt niet verlaagd en die combinatie is top. De nieuwe 2-Serie Active Tourer is ineens in balans en biedt comfort terwijl hij ook erg goed rijdt. Dat weegt wel op tegen de 200 kilo extra gewicht. Soms is de plug-in-versie van een model best goed, maar nu is het met afstand de beste versie. De prijzen van de PHEV hebben we nog niet, maar de lage CO2-uitstoot maakt hem hopelijk niet minder aantrekkelijk dan een 220i.

Kijk op deze pagina van AutoWeek voor meer informatie en ook alle prijzen en specificaties van de BMW 2-Serie.

