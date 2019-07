Nieuwe BMW X6 wil opvallen met ‘brandende’ grille

BMW heeft de derde generatie van de X6 onthuld. Op zich is een grote coupé-SUV al geen onopvallende auto, maar deze BMW doet er qua bling-bling nog een stapje bovenop. Zo is onder meer een verlichte grille leverbaar...

In 2008 verraste BMW vriend en vijand met de komst van de eerste generatie X6. De grote auto, die zijn technische basis deelde met de X5, baarde opzien door zijn opvallende voorkomen. Met de snel aflopende daklijn combineerde hij het design van een coupé met de ruige looks van een SUV. We mogen voorzichtig concluderen dat niet iedereen fan was van het idee.

Toch werd de X6 een groot succes. Inmiddels zijn we toe aan de derde generatie, die compleet nieuw is en ook nu weer gebaseerd is op de nieuwste X5. Het recept is vergelijkbaar met dat van elf jaar geleden: de daklijn werd lager dan bij de X5, de neus kijkt bozer en de daklijn loopt schuiner af richting de achterkant. BMW positioneert de X6 als het ‘sportievere’ broertje. Standaard staat de auto op 19 inch wielen, maar 22 inch is ook mogelijk.

Volledig scherm De kromme daklijn is nog altijd kenmerkend voor de X6 © BMW

Verlichte ‘nieren’

Een opmerkelijke optie aan de buitenkant: optioneel rust BMW de X6 uit met een verlichte grille: in de neus zit in dat geval led-verlichting verstopt, waardoor de kenmerkende ‘nieren’ van de BMW oplichten zodra je de auto opent of afsluit. Dit is de eerste BMW waarbij dit mogelijk is. Wie dat wil, kan de verlichting ook op afstand aan en uit zetten en ook tijdens het rijden kunnen (en mogen) de leds branden.

Wellicht nuttiger is de beschikbaarheid van moderne koplampverlichting, dat BMW Laserlight noemt. Het systeem werkt met leds die extreem sterk zijn en zodoende tot 600 meter ver kunnen schijnen, terwijl de X6 in staat is om de verlichtingsstraal heel precies te richten. Zo kan Laserlight tegenliggers of voetgangers laten oplichten in het donker zonder ze te verblinden, terwijl de lengte en de breedte van de lichtbundel constant aanpasbaar is.

Volledig scherm De verlichting in de grille kan ook onderweg branden © BMW

Minstens 265 pk

Vanaf de introductie in december levert BMW de X6 met keuze uit twee diesel- en twee benzinemotoren. De minst sterke diesel is de xDrive30d die een vermogen van 265 pk haalt, terwijl de beresterke M50d (met maar liefst vier turbo’s, de meeste motoren hebben tegenwoordig één turbo) niet minder dan 400 pk levert.

Bij de benzinemotoren is er keuze uit de xDrive40i (die heeft een motor met zes cilinders en 340 pk) en de M50i. Die laatste krijgt een V8-motor met 530 pk. Van een zuinigere en schonere plug-in hybride, zoals die van de X5 al wel bestaat, spreekt BMW vooralsnog niet.

Alle exemplaren van de X6 zijn voorzien van vierwielaandrijving, maar BMW roept er maar wat graag bij dat je de auto ook nog kunt voorzien van allerlei systemen die de auto nog beter moeten laten rijden. De optielijst is lang, met onder meer een sportiever M Sport-onderstel, luchtvering die zichzelf aanpast aan de omstandigheden en ook een offroad-pakket (waarmee de SUV-coupé verder moet kunnen komen in het terrein) is beschikbaar. De nieuwe X6 staat in december van dit jaar bij de Nederlandse dealers.

Volledig scherm De nieuwe BMW X6 © BMW

Volledig scherm De nieuwe BMW X6 © BMW

Volledig scherm De nieuwe BMW X6 © BMW

Volledig scherm De nieuwe BMW X6 © BMW

Volledig scherm Ook een V8-benzinemotor wordt leverbaar © BMW

Volledig scherm De 'nierverlichting' in actie © BMW

Volledig scherm De nieuwe BMW X6 © BMW