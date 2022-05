Nieuwe eigenaren van campers oefenen voor grote reis naar de zon: ‘Kom op, nu vol gas door de bocht!’

Tachtig campers - glanzend wit en crème, een enkele met een kleurtje - staan in het gelid bij het Rijvaardigheidscentrum Lelystad. De kentekens beginnen bijna allemaal met een N of een L. Ze zijn nieuw of bijna nieuw geïmporteerd; er staat voor zo’n 6 miljoen euro aan campers op het parkeerterrein.



,,Kan iedereen ons verstaan? Nee? Gehoorapparaatjes harder dan.’’ Eén ingestudeerde grap van een NKC’er maakt duidelijk wie de kopers zijn. Vermogende 60+-echtparen die de tijd hebben voor lange reizen. ,,Jonge gezinnen gaan ook voor de camper, als het kan. Misschien zoeken zij het allemaal liever zelf uit en komen ze niet naar onze Camperdriving Experience’’, zegt Jos Veldsema van NKC.



,,Ze komen hier voor hun zelfvertrouwen’’, zegt Peter van der Heijde van het rijcentrum. Hij dirigeert de campers langs de pionnen van een denkbeeldige smalle bergpas voordat ze vol gas door een natgespoten haarspeldbocht mogen om te voelen hoe de wielen van de camper de grip verliezen. Water spat op als de achterwielen uitbreken. Hier kan het veilig, straks in de bergen niet meer. ,,Te hard rijden is de meest gemaakte fout.’’



Nederland - een van de laatste Europese bastions van de caravan - wordt langzaam maar zeker camperland. In zeven jaar kwamen er 70.000 bij. Er rijden nu 160.000 campers in Nederland en NKC is met 65.000 leden de grootste camperclub van Europa.