Nieuwe, elektrische Volvo C40 trekt een caravan tot 1.800 kg

De C40 is ondanks de gelijke wielbasis 6 mm langer en hij is met een hoogte van 1,58 m 7 cm lager dan de XC40. De hoofdruimte die je achterin inlevert door het schuinere dak, valt echter nog behoorlijk mee. In de C40 heb je volgens de door Volvo aangeleverde maten een krappe centimeter minder hoofdruimte dan achter in de XC40. Met de achterstoelen omhoog heb je tot het afdekschot overigens ook nog eens evenveel bagageruimte als in de XC40: 413 liter. Ongetwijfeld heb je wel een stuk minder ruimte als je het wat hoger opstapelt, maar daarvoor geeft Volvo geen maten op. De C40 is met 2.185 kilo overigens geen lichtgewicht, hij is zo’n 30 kilo zwaarder dan de XC40 P8 Recharge. Wel goed nieuws voor caravanbezitters: je kunt met de C40 tot 1.800 kilo trekken.

Dat de Volvo C40 Recharge ondanks zijn excentrieke lijnenspel sterk op de XC40 lijkt, verraadt al een beetje wat er onderhuids gebeurt. De C40 deelt namelijk zijn CMA-basis met de XC40 en dan specifiek in combinatie met de techniek van de XC40 P8 Recharge. Dat betekent dat het een vierwielaangedreven EV is, die zijn krachten genereert met twee elektromotoren. Op de voor én achteras zit een 150 kW sterke elektromotor aangesloten, die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 408 pk. Goed voor een 0-100 km/h-acceleratie die in slechts 4,9 seconden gepiept kan zijn. Net zo snel als de XC40 P8 Recharge. De topsnelheid ligt op 180 km/h. Sneller kan -ie waarschijnlijk wel, maar iedere moderne Volvo is op 180 km/h begrensd.

De C40 Recharge put zijn elektriciteit uit een accupakket met een bruikbare capaciteit van 75 kWh. Die heb je aan de snellader met 150 kW laadvermogen in 40 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen. Laad je door tot 100 procent, dan is er volgens Volvo vervolgens een WLTP-bereik van rond de 420 kilometer mogelijk. Hang je de C40 aan een AC-lader, dan ben je zo’n 8 uur bezig om ‘m vol te krijgen.

Android

In de C40 is het een feest van herkenning. Het interieur is grofweg hetzelfde als dat van de XC40, maar dat is bepaald geen straf. Op het moment van schrijven zijn er overigens nog geen foto’s van, dus daarom tonen we hier het interieur van de XC40 P8 Recharge ter illustratie. Het infotainmentsysteem is ook bekend; dat draait op basis van het Android-besturingssysteem van Google. Ideaal natuurlijk voor wie daar met zijn telefoon al mee bekend is. Dit systeem debuteerde overigens bij Volvo op de XC40 Recharge en werkt ook in de C40 weer op een 12,3 inch scherm. Volvo meldt dat het voor de C40 ongelimiteerde mobiele data biedt, alsmede de mogelijkheid om over-the-air updates of nieuwe functies voor de auto te installeren. Leuk detail is dat Volvo in het interieur geen echt leer toepast. Voortaan tref je, indien aangevinkt op de optielijst, alleen nog imitatieleer. Helemaal van deze tijd, natuurlijk.

Meer details over uitrustingniveaus en opties volgen ongetwijfeld nog. Volvo kan alvast melden dat de C40 komende herfst in productie gaat in Gent, zij-aan-zij met de XC40. Bijzonder: vanuit de fabriek aan de C40's niet naar de Volvo-showrooms. De Zweden melden dat de C40 enkel online wordt aangeboden. Een concept dat we kennen van zustermerk Lynk & Co. We gaan er echter vanuit dat - naar voorbeeld van Lynk & Co - op enkele punten in het land alsnog C40's fysiek te bekijken zijn, zodat je in ieder geval een idee krijgt wat je koopt. Wel zo prettig. Prijzen van de C40 Recharge volgen in de aanloop richting de marktintroductie. Reken er op dat -ie net even wat duurder wordt dan de XC40 P8 Recharge, die momenteel leverbaar is vanaf ruim € 55.000.

