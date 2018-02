Nieuwe Ferrari: 720 pk en lak aan het klimaat

Gewichtsbesparing

De Pista is een nieuwe variant op de bestaande 488. De 3,9 liter grote V8-motor met twee turbo's is krachtiger, maar weegt 10 procent minder. Ook met koolstofvezel in het interieur, de voorklep en de bumpers is gewichtsbesparing bereikt. Dankzij al deze inspanningen is het mogelijk om in nog geen 2,9 seconden op te trekken vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid ligt boven de 340 km/u. Over de prijs is nog niets bekend, maar de Pista zal ongetwijfeld duurder worden dan de huidige Ferrari 488 GTB, die 277.566 euro kost.