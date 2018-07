Nieuwe Jeep is trouw aan het origineel van de geallieerden in de oorlog

De Wrangler is weliswaar volledig binnenstebuiten gekeerd, hij vertoont nog altijd veel verwantschap met de vorige generaties, inclusief het iconische oermodel van bijna 80 jaar geleden. De Jeep is nog steeds ijzersterk in het terrein, maar verwacht geen spartaans werkpaard meer.

Net als zijn verre militaire voorvader, de Willys MB, heeft ook de splinternieuwe Jeep Wrangler een separaat ladderchassis en vierwielaandrijving. Met een simpele druk op de knop kun je ook voor alleen achterwielaandrijving kiezen. Daarnaast kan je de keus voor achter- of vierwielaandrijving aan de elektronica overlaten of voor permanente 4WD kiezen.

Van de oorspronkelijke lichtgewicht opzet van de oer-Jeep is weinig overgebleven. Met een massa van ruim 2000 kilo is de Wrangler ongeveer twee keer zo zwaar als zijn verre voorvader. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de auto in de loop der jaren stukken groter, comfortabeler en veiliger is geworden. In 2006 kwam er zelfs een vierdeurs versie met verlengde wielbasis.

Ook van het nieuwste model bestaan weer twee carrosserievarianten. De tweedeurs is krap achterin en het is een hele toer om op de achterbank te komen. Bij de vierdeurs Wrangler staan de voor- en achteras ruim een halve meter verder uit elkaar en met een totale wagenlengte van 4,71 meter is de vierdeurs 38 cm langer dan de tweedeurs. Het grootste model wordt door Jeep in de markt gezet als SUV, en inderdaad is de auto prima te gebruiken als gezinswagen. Achterpassagiers hebben meer dan genoeg ruimte en de kofferbak is met een inhoud van 533 liter family proof.

Sahara

Jeep hanteert bij de Wrangler drie uitrustingsniveaus. De Sport is het instapmodel, de Sahara is een stuk completer, terwijl de Rubicon de luxe van de Sahara combineert met een aantal technische voorzieningen die de offroad-eigenschappen vervolmaken.

Net als het oermodel is de nieuwe Wrangler leverbaar met een 2,2-liter viercilinder motor, alleen betreft het nu een moderne diesel. Met zijn 200 pk en 450 Nm koppel biedt deze ruimschoots voldoende trekkracht. De topsnelheid van de vierdeurs versie is met 160 km/u relatief bescheiden. De lichtere 2-deurs gaat 20 km/u harder. Naast de diesel wordt een 2,0-liter turbo-benzinemotor leverbaar. Deze levert een vermogen van 272 pk en een koppel van 400 Nm. Beide motoren zijn altijd gecombineerd met een comfortabele achttraps automaat. Voor de Nederlandse markt staan geen zescilinders meer op het programma. Het verbruik en de CO2-uitstoot zijn flink gedaald, al zijn 7,6 l/100 km (1 : 13,1) en 202 g/km (vierdeurs versie) nog altijd geen topwaarden voor een diesel.

Dat heeft alles te maken met het hoge gewicht, maar ook met de sub-optimale stroomlijn van deze Jeep. Daar staat tegenover dat het iconische model wel zijn geheel eigen stijl behouden heeft. Inclusief de rechtopstaande grille en de separate spatborden. De neerklapbare voorruit staat wel iets schuiner dan voorheen, verder volgen de twee buitenste sleuven van de grille nu de contouren van de koplampen. De voorspatborden bevatten geïntegreerde led-dagrijlichten. Aan de achterkant bestaat de belangrijkste wijziging uit het lager geplaatste reservewiel, waardoor het zicht naar achteren is verbeterd.

Dashboard

Binnenin valt op dat Jeep het oude dashboard in de plastic heroes-container heeft gegooid. Het is verruild voor een veel fraaier exemplaar. In de luxere uitvoeringen is het zelfs bekleed met zacht, gestikt materiaal. Ook de deurpanelen voelen en ogen hoogwaardiger.

Midden op het dashboard prijkt een kleurenscherm, dat afhankelijk van de gekozen uitvoering een diameter van 5, 7 of 8,4 inch heeft. De grootste schermen zijn voorbereid voor koppeling met Android Auto en Apple CarPlay en in het duurste systeem is tevens TomTom Live-navigatie geïntegreerd. Bij gebruik in het terrein brengt het scherm de werking van de verschillende onderstel-systemen in beeld. Verder vind je voor- en achterin diverse usb- en 12V-aansluitingen.

Op veiligheidsgebied blijft het aantal moderne systemen vrij beperkt. De auto heeft dodehoekwaarschuwing, achteruitrij-radar en een achteruitrijcamera. Volledige led-verlichting is tegen meerprijs leverbaar.

Op asfalt biedt de nieuwe Jeep Wrangler redelijk comfort. Het geluid van de dieselmotor blijft netjes op de achtergrond, het onderstel is rustig en de stoelen bieden een prima zit. Boven de 130 km/u neemt het windgeruis sterk toe, ook bij de modellen met hardtop-dak. De besturing is een stuk vager dan we van moderne auto’s gewend zijn. Verder is duidelijk te merken dat de Jeep Wrangler nog een apart (ladder-)chassis heeft: het koetswerk is beweeglijker dan bij auto’s met een zelfdragende carrosserie.

Terrein

In het terrein is de Wrangler nog altijd een kanjer, zeker de Rubicon-versie. Die beschikt onder meer over twee sper-differentiëlen en een elektronisch te ontkoppelen stabilisatorstang. Daardoor kunnen de veren van de auto grotere onderlinge hoogteverschillen aan. Met ingeschakelde permanente vierwielaandrijving en actieve lage gearing trotseert de auto de diepste plassen, de gemeenste rotsblokken en de steilste hellingen. Je merkt dat de Wrangler zich ondanks alle verfijningen nog steeds het beste thuis voelt op onverhard, en dan niet alleen op een simpel zandpaadje. Het blijft een echte liefhebbers-auto, met een geheel eigen reputatie en uitstraling.

Dit najaar wordt de nieuwe Jeep Wrangler in Nederland leverbaar, over de prijzen is nog niets bekend.

Volledig scherm Jeep Wrangler © Jeep

