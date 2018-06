Nieuwe Kia Ceed: een echte Europeaan

Het gaat goed met de verkoop van Kia in Nederland. Dat succes is grotendeels te danken aan de kleine Picanto en de Niro, een hybride SUV. Verder laat de nieuwe Kia Stonic een veelbelovende start zien. Maar in de compacte middenklasse heeft het Koreaanse merk het lastiger. Dat segment is al jaren het domein van Europese modellen, met de Volkswagen Golf voorop.

Het is dan ook niet vreemd dat Kia de Ceed blijft aanprijzen als op-en-top Europese auto. Terecht, want de Ceed is niet alleen voor en door Europeanen ontwikkeld en vormgegeven, hij wordt ook in Europa gebouwd, in Slowakije om precies te zijn.

De nieuwe Ceed (de modelnaam wordt tegenwoordig zonder apostrof voor de 'd' geschreven) komt er voorlopig in twee carrosserievarianten: als vijfdeurs hatchback en vijfdeurs stationwagon. Verder stelt Kia ons een shooting brake in het vooruitzicht. De driedeurs Ceed is wegens gebrek aan belangstelling uit productie genomen.

Slanker

Eveneens verdwenen is de sterke wigvorm met de oplopende taillelijn. Hierdoor oogt de Ceed slanker en langer. Toch is de auto tot op de millimeter even lang als zijn voorganger. Wel is hij een paar centimeter lager en breder geworden. Gebleven is de typische Kia-grille, maar de voorbumper wordt nu gekenmerkt door een grote luchtinlaat onderin. De lamp-units hebben een nieuwe vorm, en we zien zwarte accenten à la Stinger, Kia's prestigieuze sportsedan. Led-dagrijverlichting is standaard, vanaf de DynamicLine ook in de achterlichten. Zo zal niemand bij mist en schemer nog met alleen brandende dagrijverlichting aan de voorkant rijden: wel zo veilig.

De strakker gelijnde achterklep doet de Ceed nog iets breder lijken dan hij al is, verder valt op dat de kentekenplaathouder is verhuisd van de bumper naar de achterklep. Een trekhaak met afneembare kogel is dus niet per se noodzakelijk. Overigens mag de Ceed met de 1,0-liter T-GDi motor een caravan van 1.200 kg trekken. Bij het vorige model was dat nog 1.000 kilo.

De 1.0 T-GDi-benzinemotor is een bekende, alleen wordt de 120 pk sterke driecilinder nu standaard gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes, in plaats van vijf versnellingen. Nieuw is de 1.4 T-GDi-motor. Deze heeft vier cilinders en levert 140 pk. Tegen meerprijs kan hij worden gecombineerd met een – eveneens nieuwe – 7-traps versnellingsbak met dubbele koppeling. De derde motorvariant die in Nederland leverbaar wordt, is de kersverse 1.6 CRDi-diesel met 115 pk.

Vanbinnen uiten de gewijzigde buitenmaten zich in iets minder hoofd- en beenruimte. Maar als de voorste inzittenden een beetje inschikken, kunnen ook volwassenen fatsoenlijk achterin zitten. De bewegingsruimte op schouderhoogte nam met 2 centimeter toe. Door de bank genomen is de Ceed met zijn ruimteaanbod prima opgewassen tegen zijn concurrenten. Dat geldt ook voor zijn kofferbak; met 395 liter inhoud behoort die zelfs tot de grootste in zijn klasse. Bovendien is de achterklep vrij breed, wat de bagageruimte zeer goed toegankelijk maakt.

Wie de Ceed hatchback toch niet praktisch genoeg vindt, doet er verstandig aan een aantal maanden te wachten. Dan wordt de Ceed Sportswagon leverbaar (meerprijs 1250 tot 1750 euro), en daarin kun je 625 liter bagage meenemen.

Instrumentarium

Het dashboard van de Ceed is volledig vernieuwd. Het instrumentarium omvat nu twee, in plaats van drie ronde meters en midden op het dashboard zien we een groot ‘zwevend’ aanraakscherm. In de basisuitvoering (ComfortLine), heeft dit een diameter van 7 inch. Vanaf de DynamicLine meet het scherm 8 inch en zijn navigatie met TomTom Live Services, digitale radio, Apple CarPlay, AndroidAuto, en een achteruitrijcamera standaard.

Volledig scherm Kia Ceed © Kia

Vergeleken met de vorige Ceed is het rijgedrag er fors op vooruitgegaan. De besturing is aangenaam direct en biedt voldoende gevoel. Daarnaast zorgt het vernieuwde onderstel voor een mooie balans tussen sportiviteit en comfort. Ook gemene oneffenheden worden beschaafd geabsorbeerd. Tevens toont de Ceed zich bij plotselinge uitwijkmanoeuvres zeer stabiel en koersvast.

De 1.0 turbomotor is vrij stil; bij constante snelheden hoor je vooral bandengeroffel. De prestaties van de driecilinder zijn voldoende, maar bij minder dan 3.000 toeren is de trekkracht verre van indrukwekkend. Op dat gebied weet de nieuwe 1.4 veel meer te overtuigen, terwijl hij op papier nauwelijks meer benzine verbruikt. Voor de 1.0 T-GDi geeft Kia een verbruik op van 5,4l/100 km (1 op 18,5), voor de 1.4 T-GDi is dat 5,6 l/100 km (1 op 17,9).

Veiligheid

Kia heeft veel aandacht geschonken aan de veiligheid. Elke nieuwe Ceed beschikt standaard over een actief noodremsysteem met voetgangersherkenning, een rijstrook-assistent met botswaarschuwing, vermoeidheidsherkenning en grootlicht-assistent. Een cruisecontrol die automatisch afstand houdt tot de voorligger en een actieve rijstrook-assistent die dankzij stuurcorrecties semi-autonoom filerijden mogelijk maakt, behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Voor €22.595 kun je een Ceed 1.0 met 120 pk en ComfortLine-uitvoering kopen. Een 1.4 T-GDi kost minimaal €26.095, maar dat is meteen de rijker aangeklede DynamicLine, met een completer infotainment, automatische klimaatregeling en 16-inch lichtmetalen wielen. De 1.6 CRDi kost als DynamicLine €28.095. De luxe ExecutiveLine, met stoelverwarming voor en achter, stoelventilatie, leren bekleding en volledige led-verlichting is er vanaf €29.595.

Volledig scherm Kia Ceed © Kia

Volledig scherm Kia Ceed © Kia