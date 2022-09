Nieuwe Mitsubishi AXS: ‘Renault-kloon’ als tussenoplossing

De nieuwe Mitsubishi ASX lijkt als twee druppels water op de Renault Captur. Het model is er alleen gekomen om de aandacht van de Mitubishi-rijder vast te houden. De toekomst van het Japanse merk in Europa is desondanks nog onzeker.

,,De nieuwe Mitsubishi ASX is stap één”, zegt de Nederlander Frank Krol, President en CEO van Mitsubishi Europa. ,,Met dit nieuwe model kunnen we in ieder geval honderdduizenden ASX-rijders in Europa binnen het merk houden door ze een beter aanbod te doen dan wanneer ze naar een ander merk zouden overstappen. Maar wat stap twee wordt, weet ik nog niet. Daar moeten we nu over gaan nadenken.”

Nog niet zo lang geleden leek het alsof Krol op zoek kon naar een andere baan, want het Japanse merk kondigde twee jaar geleden aan zijn Europese verkoopactiviteiten te staken. ,,Gelukkig zijn ze daarvan teruggekomen en kon er een tussenoplossing worden gevonden binnen de alliantie met Renault en Nissan”, aldus Krol. ,,In de Renault-fabriek in Vallalodid in Spanje bleken ze nog productiecapaciteit over te hebben en op die manier hebben we een opvolger kunnen creëren voor de ASX.”

Kostenaspect

Dat Mitsubishi geen eigen model ontwikkelde, heeft volgens Krol vooral te maken met de kosten. ,,De Europese markt kent enorm veel eisen die worden gesteld aan de ontwikkeling van een nieuwe auto. Dat is wel terug te verdienen als het gaat om dure modellen, maar vooral bij kleinere auto’s is het bijna niet te doen. De modellen die Mitsubishi in de rest van de wereld verkoopt zouden hier door de CO2-uitstoot te kostbaar zijn, of moeten vanwege de regelgeving te sterk worden aangepast.”

Hoewel dit staaltje ‘badge engineering’ misschien niet heel erg elegant is, heeft Mitsubishi daardoor wel een model in huis waar veel vraag naar is, namelijk een compacte SUV met hybride aandrijving. Het enige nadeel is dat er niets ‘eigens’ is aan de nieuwe ASX. Alleen het logo en de kleuren van de sierdelen zijn anders dan bij de Renault. Wel voordelig: er zijn geen opties, maar slechts drie vaste uitvoeringen die net een andere samenstelling hebben dan die van de Captur. Daardoor kun je ook als Renault-koper wellicht goedkoper uit zijn bij Mitsubishi.

15 centimeter korter dan zijn voorganger

Hoewel de nieuwe ASX zo’n 15 centimeter korter is dan zijn voorganger, biedt het interieur van het nieuwe model een geslaagde mix van stijl en comfort met ruimte en veelzijdigheid. De bagageruimte meet 332 liter en wie beenruimte tijdelijk wil inruilen voor extra bagageruimte, kan de achterbank helemaal naar voren schuiven. Op die manier beschikt de ASX over nog eens 69 liter extra laadruimte.

Ondanks dat de introductie van het nieuwe model statisch was en er dus niet gereden kon worden met het nieuwe model, weten we precies hoe de auto rijdt. Immers: ook aan de besturing, remmen en onderstel werd niets veranderd en dus weten we dat de functionele en moderne ASX - net als de Captur - prima rijeigenschappen heeft. Het onderstel is stevig en de ASX helt daardoor nauwelijks over in de bochten.

Mitsubishi Colt: Clio als basis



De nieuwe Mitsubishi is leverbaar met geavanceerde Plug-in Hybride-aandrijving, ‘Full Hybrid’ aandrijving en Milde Hybride-aandrijving. De basismotor is een driecilinder 1,0-liter turbobenzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Voor rijders op zoek naar extra prestaties is er een 1,3-liter benzinemotor met directe injectie en turbo in combinatie met Milde Hybride-technologie. Dit model kan worden geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak of zeventraps automaat met dubbele koppeling en zeven versnellingen.

De ‘full hybrid’ versie is voorzien van een 1,6-liter motor die samenwerkt met twee elektromotoren. De topversie is Plug-in Hybride, waarbij een 1,6-liter benzinemotor is gekoppeld aan twee elektrische motoren en een 10,5 kWh-batterij. De nieuwe Mitsubishi ASX staat vanaf maart volgens jaar in de showroom, gevolgd door de nieuwe Mitsubishi Colt in het najaar van 2023. Dat laatste model krijgt de Renault Clio als basis. De prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.

