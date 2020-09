Nieuwe Opel Mokka: elektrisch vanaf €34.399

De nieuwe Mokka is 12,5 cm korter dan zijn voorganger, dus makkelijker te parkeren. Tegelijkertijd biedt hij nog steeds vijf zitplaatsen en is de bagageruimte gelijk gebleven (350 liter). Volgens Opel is de nieuwe generatie tot 120 kilogram lichter dan zijn voorganger, terwijl de torsiestijfheid met maximaal 30 procent is toegenomen (bij de Mokka-e). Niet alleen aan de buitenkant is overduidelijk dat deze Opel een nieuwe generatie auto’s van het merk inluidt. Ook binnenin verrast hij. Knoppen en schakelaars zijn tot een minimum teruggebracht en het instrumentenpaneel bevat twee breedbeeldschermen, waarvan dat voor de bestuurder maximaal 12 inch groot is.

Begin volgend jaar staat de nieuwe Opel Mokka bij de Nederlandse dealers. De volledig elektrische Mokka gaat minimaal €34.399. kosten In deze Mokka-e levert de elektromotor een vermogen van 100 kW (136 pk). De topsnelheid is elektronisch begrensd op 150 km/u. Opladen kan via een 7,4 kW 1-fase aansluiting, maar ook met een 11 kW 3-fasen aansluiting. De elektrische Mokka heeft een 50 kWh-batterij, geschikt voor snelladen (DC) met een snelheid tot 100 kW. In dat geval is de batterij in 30 minuten tot 80 procent opgeladen.

De actieradius van de Mokka-e is vastgesteld op 324 km (WLTP). Om twijfelende kopers over de streep te trekken, geeft Opel acht jaar (of 160.000 km) fabrieksgarantie op de batterij. Als vanouds blijft de nieuwe Mokka ook leverbaar met benzine- en dieselmotoren, met vermogens variërend van 74 tot 96 kW (100 tot 130 pk). De versies met benzinemotoren zijn vanaf €26.299 geprijsd.

Vrijwel alle moderne veiligheidssystemen zijn leverbaar in de Mokka, inclusief intelligente led-matrix koplampen. Standaard zijn altijd led-koplampen, een elektrische parkeerrem en verkeersbordherkenning. Het infotainment heeft standaard een 7 inch touchscreen, een 10 inch scherm is optioneel.

