Nieuwe Peugeot 208 krijgt slagtanden en een elektromotor

Met koplampen in de vorm van slagtanden, een 3D-instrumentarium en een volledig elektrische versie gaat de nieuwe Peugeot 208 de vele concurrenten in de Polo-klasse te lijf.

Veel groter of ruimer dan zijn voorganger is de nieuwe 208 niet geworden. Hij gaat op een andere manier de strijd aan met de Ford Fiesta en de Volkswagen Polo: met een spraakmakend design, een hypermodern dashboard en een waslijst aan (optionele) veiligheidssystemen. En wie wil, kan de compacte hatchback met een elektromotor en een behoorlijk fors accupakket van 50 kWh bestellen. Deze e-208 rolt van dezelfde productielijn als de gewone 208.

Onweerstaanbaar, dat moest de 208 worden. Daartoe werd de voorruit naar achteren verplaatst, zodat de motorkap langer kon worden. De slagtand-achtige koplampen kennen we van de nieuwe 508 en springen direct in het oog. Het zwarte paneel tussen de achterlichten doet ook denken aan de grote, chique Peugeot. De ontwerpers vonden het niet nodig om het design verder ‘op smaak te brengen’ met chroomaccenten. Ook voelden ze er niets voor om de elektrische 208 extra te laten opvallen. Hij krijgt alleen een blauwe leeuw in de grill, aerodynamische wielen en enkele e-badges.

Hypermoderne 3D i-Cockpit

Twee grote beeldschermen op ooghoogte domineren het dashboard. Doordat ze vlak onder je blikveld zijn geplaatst, laten ze zich 0,5 seconde sneller aflezen en dat bevordert de veiligheid. Het centrale display komt in twee formaten: 7 en 10 inch. Het grootste breedbeeldscherm is overgeheveld uit de 508. Maar wat het dashboard pas echt hypermodern maakt, is het driedimensionale instrumentarium. Zoiets hebben we nooit eerder gezien. Het werkt met twee lagen: een achtergrond en een voorgrond. De belangrijkste informatie verschijnt op het voorste scherm - zaken als de volgende navigatie-instructie en meldingen van de veiligheidssystemen. Minder prangende zaken als de motortemperatuur staan letterlijk verder van je af. Maar zelfs zittend in een prototype-208 is het moeilijk in te schatten hoe het precies gaat werken tijdens het rijden.

Verder zien we het handzame stuur uit de Peugeot 3008 en een rij horizontale knoppen met duidelijke icoontjes. De fysieke draaiknop voor het volume heeft een fijne ‘klik’. Het dashboard is rondom de bestuurder en bijrijder gebogen, wat voor geborgenheid zorgt. Interieurverlichting met 8 kleuren fleurt de boel op.

Niet alleen de designelementen, ook de veiligheidsuitrusting is afgekeken van de 508. Sterker nog: de nieuwe 208 is leverbaar met alle rijhulpen van zijn grote broer, behalve de kostbare nachtzichtcamera. Dat betekent semi-autonoom rijden met behulp van adaptieve cruisecontrol en een actieve rijstrook-assistent. Ook kan de nieuwe 208 tegen meerprijs zelfstandig in- en uitparkeren. Een automatisch noodremsysteem, dodehoekwaarschuwing en verkeersbordherkenning zijn eveneens te vinden in de nieuwe Peugeot.

Volledig elektrische e-208

De e-208 heeft een elektromotor van 136 pk, een accupakket van 50 kWh en een rijbereik van 340 kilometer. Op het eerste gezicht doet hij alles wat je van een moderne EV verwacht: remenergie terugwinnen in twee standen, op afroep zuinig, normaal of sportief rijden en snelladen met maximaal 100 kW. In de winter wordt het accupakket actief verwarmd en een warmtepomp regelt de temperatuur in de cabine efficiënter dan conventionele klimaatbeheersing. Peugeot geeft 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op het accupakket.

Deze zomer in Nederland

De nieuwe Peugeot 208 komt in de zomer naar Nederland met een driecilinder benzinemotor van 75, 100 of 130 pk. De twee krachtigste zijn leverbaar met een achttraps automaat. Voor de veelrijder biedt Peugeot een 100 pk sterke dieselmotor aan. Begin 2020 volgt de volledig elektrische e-208. De ver-koopprijzen zijn nog niet bekend. Wij denken al wel hardop na over wat de e-208 kan gaan kosten: zijn concurrent de Renault Zoe met 40 kWh is leverbaar vanaf 32.890 euro, maar Volkswagen hanteert voor de eveneens in 2020 te verschijnen en een slag grotere Volkswagen ID. Neomet 50 kWh een richtprijs van 30.000 euro. Duikt Peugeot daaronder? Wellicht. De zakelijke rijder is spekkoper: volgend jaar betaalt hij nog steeds 4 procent bijtelling voor elektrische auto’s tot 50.000 euro.

Volledig scherm Peugeot 208 © PSA

