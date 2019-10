Nieuwe Peugeot 208 verrast met kwaliteit, maar maakt elektrisch rijden nog steeds duur

Rij-impressiePeugeot wil hogerop met de nieuwe 208, die voor het eerst ook als volledig elektrische auto leverbaar is. Hij overtuigt inderdaad in veel opzichten met zijn kwaliteit, concludeert onze autoredactie na een eerste kennismaking.

Ook in Nederland was de 208 de afgelopen jaren een van de meest verkochte auto’s. Hij is een rivaal van auto’s als de Volkswagen Polo, Renault Clio, Opel Corsa, Toyota Yaris en Ford Fiesta. De nieuwe generatie 208 vervangt de eerste, die vanaf 2012 werd verkocht. Hij is 30 kilo lichter geworden en is beter gestroomlijnd.

De grote aantrekkingskracht van de nieuwe 208 schuilt in de eerste plaats in zijn uiterlijk. Aanvankelijk hebben we dat tijdens deze eerste kennismaking nog niet door omdat bij de door ons gereden donkergrijze testauto de zwarte accenten wat wegvallen. Maar wanneer we tijdens de persintroductie worden ingehaald door een glanzend gele 208 GT-Line in de kleur Jaune Faro, krijgen we in de gaten dat Peugeot qua design deze keer raak heeft geschoten. Er zijn auto’s die minder kosten, er zijn auto’s die beter rijden, maar er zijn maar weinig auto’s in deze klasse die zoveel allure hebben en zo fris en sportief ogen.

Ook binnenin zijn enorme stappen gezet. Het interieur voelt hoogwaardig aan en blijkt mooi en modern vormgegeven. In dit segment is er op dit moment weinig wat hieraan kan tippen qua design, materiaalgebruik en afwerking. Het is duidelijk te zien dat de 208 familie is van de bijna twee keer zo dure Peugeot 508. De zogeheten i-Cockpit heeft een sterke hightech uitstraling, ook al door het driedimensionale instrumentarium dat uiterst futuristisch oogt. Een head-up display, zoals Peugeot het noemt, is het echter niet, want er wordt niets op de voorruit geprojecteerd.

Als belangrijkste nadeel van de nieuwe 208 ervaren wij de doorgaans veelgeprezen i-Cockpit. Om voldoende zicht op je instrumentarium te houden, moet je het stuur ver naar beneden laten zakken en dat voelt toch wat raar en onwennig aan. Verder biedt deze Peugeot niet de meeste zitruimte in zijn klasse. Achterin hebben alle auto’s in dit segment een beperkte beenruimte, maar doordat het dak van de 208 lager ligt dan dat van zijn voorganger, is de hoofdruimte voor personen boven de 1,80 meter niet toereikend. De deuropeningen zijn eveneens aan de kleine kant.

Rubberachtig

We rijden allereerst met de handgeschakelde 1,5-liter BlueHDI 100 pk diesel, die alleen leverbaar is met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Deze bak is niet de meest verfijnde in zijn soort. Onbedoeld rijd je soms weg in de derde in plaats van eerste versnelling en ook blijkt de bediening nogal rubberachtig. Allesbehalve ideaal is ook de overmaatse pookknop die je eerder in een vrachtwagen zou verwachten en die daardoor niet lekker in de hand ligt. Het vederlichte koppelingspedaal zou ook wat meer gevoel mogen bieden.

De benzinevariant die we daarna testen is de 1,2 liter PureTech 130. Die voelt een stuk beter aan, vooral ook door zijn soepele achttraps automaat. Het driecilinder motortje gromt lekker boos bij het intrappen van het gaspedaal en dankzij de GT-Line trim voelt het alsof je een klasse hoger rijdt. Hooguit zou het bandengeluid iets minder de cabine mogen binnendringen. De 130 pk sterke 1.2 trekt snel genoeg op en biedt voldoende comfort voor de lange afstanden. En hoewel de besturing en het onderstel het qua sportiviteit afleggen tegen een auto als de Ford Fiesta, is dit een prima allrounder.

Elektrisch

Echt revolutionair blijkt de nieuwe Peugeot pas als je achter het stuur gaat van de e-208. Deze elektrische variant heeft een 50 kWh accu, waarmee hij tot 340 kilometer ver komt en 136 pk sterk is. Dankzij de vloeistofkoeling van de accu’s laadt de auto sneller, hij verbetert het bereik en ook wordt de levensduur van de accu’s erdoor verlengd. Peugeot garandeert dat de accu’s acht jaar lang of 160.000 kilometer hun werk goed blijven doen.

De auto kan binnen acht uur worden opgeladen via een thuislader, een laadstation met driefase aansluiting of een snellader. In het laatste geval zit de e-208 binnen een half uur voor 80 procent vol. Het opladen kan ook op afstand geregeld worden via een app. Als laatste redmiddel kan de e-208 via een gewoon stopcontact worden opgeladen, zij het dat dit proces meer dan 20 uur duurt.

De e-208 is uiteraard zwaarder dan zijn varianten met verbrandingsmotor, maar doordat het accupakket met een inhoud van 220 liter volledig onder de laadvloer is geplaatst, ligt de auto wel zeer goed op de weg. Sterker nog, bij normaal gebruik is er eigenlijk nauwelijks verschil te merken met zijn evenknieën die over een benzine- of dieselmotor beschikken. Dankzij de trekkracht van 260 Newtonmeter – direct beschikbaar bij een elektromotor – schiet de auto er vandoor bij de verkeerslichten of tijdens een tussensprint.

Qua rijden valt verder weinig op, of het moet de stilte zijn die ook hier alleen enigszins wordt verstoord door het bandengeruis. Storend is het echter niet. Afgezien van de ingeperkte actieradius moet de eigenaar van de elektrische 208 ook qua topsnelheid een offer brengen, want harder dan 150 km/u gaat de e-208 niet. Dat is overigens meer dan voldoende wanneer je niet iedere week in Duitsland moet zijn. De sprinttijden zijn wel weer keurig met een acceleratie van 0-100 km/u in 8,1 seconden. Ook is de bagageruimte niet ingeperkt en is dus ook hier de volledige inhoud van 210 liter beschikbaar.

Uitrusting

De Peugeot 208 beschikt over een rijke standaarduitrusting en kan tevens worden voorzien van opties die tot voor kort uitsluitend in veel duurdere modelseries werden aangeboden. We hebben het dan over zaken als een inductielader voor mobiele telefoons, TomTom realtime verkeersinformatie, 3D-navigatie en koppelingen voor Apple CarPlay en Android Auto, adaptieve cruise control met file-assistent, rijstrookbewaking, parkeerhulp en de nieuwste generatie automatische noodremhulp, die overdag en ‘s nachts voetgangers en fietsers detecteert en waarschuwt voor een risico op een aanrijding.

Peugeot heeft nog niet alle prijzen vrijgegeven van de nieuwe 208, maar zeker is al wel dat de auto te koop is vanaf € 17.580 als 1,2 liter PureTech 75 met handbak. De puur elektrische e-208 staat in de prijslijst vanaf € 36.250. Dan krijg je wel meteen de bijzonder rijk uitgeruste versie, maar met een dergelijke prijs zal het nog steeds niet lukken om autokopers massaal tot het elektrisch rijden te verleiden. En daar ligt op dit moment wel dé grote uitdaging voor de auto-industrie. Terwijl zakelijke rijders in groten getale op elektrische auto's overstappen, kijkt de particuliere koper nog steeds afwachtend toe.

Volledig scherm Peugeot 208 © Peugeot

