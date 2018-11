Nieuwe Range Rover Evoque komt eindelijk met hybrides

De Range Rover Evoque was zeven jaar geleden voor Land Rover een schot in de roos. Van de eerste generatie, die nu met pensioen wordt gestuurd, werden er bijna 800.000 stuks verkocht. En omdat de auto nog steeds goed verkocht wordt, wilde men het design niet revolutionair veranderen.

Belangrijkste stijlkenmerk zijn de nieuwe deurgrepen, die nu zijn verzonken in de carrosserie, net als bij zijn grotere broer Velar. Door de 2,1 centimeter langere wielbasis heeft de Evoque nu ook meer binnenruimte dan voorheen. Het grotere handschoenenvak en de centrale opbergruimte bieden plek aan tablets, handtassen en flessen. De bagageruimte is 10 procent groter en breder (591 liter). Met de achterbank in drie delen neergeklapt, neemt de bagageruimte toe tot 1.383 liter.

Volledig scherm © Range Rover

Het interieur komt nu nog luxueuzer en meer hightech over. Voor de bekleding zijn er naast leder ook verschillende alternatieven leverbaar met gerecyclede stoffen. De infotainment wordt voorzien door een systeem dat we ook kennen van de andere Range Rovers. Het dashboard is nu volledig digitaal.

Volledig scherm © Range Rover

Het onderstel is ontwikkeld voor een elektrische aandrijflijn. Een mild hybrid variant is direct leverbaar en een plug-in hybride volgt één jaar later. Het is de eerste keer dat Land Rover een mild hybrid aandrijving verwerkt in een model. Het systeem slaat de energie op die normaal verloren gaat bij het remmen. Een dynamo slaat de energie op in een accu die onder de vloer zit.

Volledig scherm © Range Rover

Bij snelheden tot 17 km/u slaat de motor af wanneer de bestuurder remt. Bij het accelereren ondersteunt de opgeslagen energie de motor om brandstof te besparen. De mild hybrid aandrijflijn is verkrijgbaar met alle Ingenium benzine- en dieselmotoren. Een nog efficiëntere plug-in hybride variant (PHEV) en driecilinder benzinemotoren komen volgend jaar op de markt.

Volledig scherm © Range Rover

De nieuwe Evoque krijgt Terrain Response 2, dat hij erft van zijn grote broers uit de Range Rover-familie. Het systeem met de modi comfort, zand, gras/gravel/sneeuw en modder/rotsen heeft ook een Auto-functie die automatisch de soort ondergrond detecteert en de set-up aanpast.