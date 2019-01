Nieuwe Renault Clio krijgt de grootste beeldschermen in zijn klasse

Renault geeft stukje bij beetje details vrij van de nieuwe Clio. Zojuist is het interieur onthuld, morgen volgt de buitenkant. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe generatie van deze Renault de grootste beeldschermen in zijn klasse krijgt.

De auto is voor het publiek in maart voor het eerst te zien op de autoshow van Genève. Later dit jaar komt de Clio naar Nederland. De fabrikant zegt in het interieur de nadruk te hebben gelegd op meer kwaliteit en optimale ergonomie voor de bestuurder. Er zijn mooiere materialen gebruikt, het dashboard voelt zachter aan en de bekleding is zorgvuldiger afgewerkt.

Ook nieuw zijn een elektrische parkeerrem en een op de bestuurder gerichte ‘Smart Cockpit’. De golvende vorm suggereert breedte, maar het dashboard is compacter dan voorheen om meer interieurruimte vrij te maken. Het 9,3-inch multimediascherm is een essentieel onderdeel van de Smart Cockpit en het grootste dat ooit in een Renault is gemonteerd. Het verticaal geplaatste en licht gebogen scherm is geïnspireerd op dat van de Espace.

Voor het eerst is de Clio uitgerust met een volledig instrumentarium dat de traditionele analoge meters (rijsnelheid, toerenteller, brandstofvoorraad) vervangt. Dit TFT-scherm – 7 tot 10 inch in diameter – kan worden aangepast aan de wensen van de bestuurder. Het kan ook de navigatiekaart weergeven.

Pianotoetsen

Onder het centrale beeldscherm bieden ‘pianotoetsen’ en de knoppen voor de aircobediening optimale ergonomie en bedieningsgemak voor de bestuurder. Het nieuwe stuurwiel is eleganter en compacter dan het vorige, dankzij de montage van een compacter opgeborgen airbag. Daardoor heeft de bestuurder beter zicht op het instrumentenpaneel. Het stuurwiel laat zich ook prettiger vasthouden dankzij de dikke rand en ondersteuning voor de duimen. De bedieningsknoppen op het stuurwiel zijn verlicht en zorgen samen met de zijde-mat verchroomde afwerking voor een kwalitatief hoogwaardige uitstraling.

De middenconsole is eveneens een belangrijk onderdeel van de Smart Cockpit. Voor een betere ergonomie is de console hoger geworden en biedt hij plaats aan een kortere versnellingshendel. Bergvakken in het onderste deel van de console bieden niet alleen gebruiksgemak, maar ook een plek om de smartphone draadloos op te laden.

De nieuwe Clio krijgt andere stoelen, die volgens de fabrikant veel comfortabeler zitten. De kommavormige hoofdsteunen zorgen niet alleen voor beter zicht naar achter, maar ook een ruimtelijker gevoel vanuit de achterbank.

Kopers van de nieuwe Clio kunnen de auto op allerlei manieren aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Daarvoor zijn verschillende optiepakketten beschikbaar waarmee het aanzien van de middenconsole, het dashboard, de deurpanelen, het stuurwiel en de armsteunen drastisch verandert. Er is keuze uit acht designthema’s. Ook is sfeerverlichting in acht kleuren beschikbaar.

Volledig scherm Clio © Renault

