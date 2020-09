Nieuwe Rolls-Royce Ghost was té stil en dus werd dit geluid toegevoegd

De nieuwe Rolls-Royce Ghost lijkt zeer veel op zijn voorganger. Toch is de auto compleet nieuw, afgezien van het logo op de motorkap en de paraplu in de deur. Omdat de auto te stil was, is er een ‘whisper’ toegevoegd.

De Ghost groeide in de loop van zijn tienjarige levenscyclus uit tot het meest succesvolle product van Rolls-Royce ooit. Niet vreemd dus dat werd gekozen voor revolutie in plaats van evolutie. Toch houdt het Brits/Duitse luxemerk bij hoog en bij laag vol dat ze voor de opvolger van de Ghost zijn begonnen met een leeg vel papier. Dat vel was echter wel transparant en eronder lag een tekening van de ingekorte versie van het aluminium spaceframe van de Phantom en de Cullinan. Dat betekent dat de auto niet meer is gebaseerd op een aangepaste variant van de BMW 7 Serie.

Dat is goed nieuws, want authentieker en dus beter, zo vinden vast ook de welgestelde klanten. Qua afmetingen gebeurde er weinig. Het nieuw model is 8,9 centimeter langer dan zijn voorganger om de motor achter de vooras te kunnen plaatsen voor een perfecte 50:50 gewichtsverdeling. Verder is hij drie centimeter en 2,1 centimeter hoger. De wielbasis van 3,295 meter bleef ongewijzigd. Wat verder opvalt, zijn de nieuwe koplampen, die lijken op de exemplaren van de Phantom. Ook kreeg de Ghost andere bumpers en achterlichten en in het donker gaan er lampjes branden in de grille, zodat deze subtiel verlicht is.

Nog meer lampjes zijn leverbaar en wel in het interieur. Daar kan - naast de welbekende hemelbekleding met led-lampjes nu ook een dashboardpaneel bezaaid worden met led-lampjes, zodat ze ook hier met veel fantasie een sterrenhemel vormen. Het ziet er op de foto's meer uit alsof iemand met een spattende latexroller in de weer is geweest. Omdat vieze handen lastig zijn - zeker in corona-tijd - gaan alle portieren nu elektrisch open en dicht.

Onder de motorkap ligt nog steeds de 6,75 liter grote V12 met twee turbo's. Die motor is 572 pk sterk en heeft een trekkracht van 850 Newtonmeter. Dat is acht pk en 70 Nm meer dan voorheen. Daarmee accelereert de 2.490 kilo wegende Rolls in 4,8 seconden van 0-100 km/u. Met een gemiddeld verbruik van 15,2 liter per 100 kilometer is het blok ronduit dorstig te noemen. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Wel nieuw zijn de vierwielaandrijving en vierwielbesturing, waarvan die laatste de auto gevoelsmatig wat korter moet doen aanvoelen in de bochten.

Wat ook helpt zijn de camera’s en sensoren in de voorbumper. Daarmee scant de Ghost de weg en wordt het comfort nog verder verhoogd. Het resultaat is een zogeheten Magic Carpet Ride. Ook werd er nog 100 kilo aan geluidswerend materiaal toegevoegd en zijn alle trillingen en bijgeluiden verwijderd. Helaas werd de auto daardoor volgens Rolls-Royce zó stil dat het als storend en desoriënterend werd ervaren. Daarom werd dus weer een zachte ondertoon, een zogeheten ‘whisper’, toegelaten in het interieur. Wat voor geluid dat is, laten we horen tijdens de dynamische introductie.

De materialen zijn luxueuzer dan ooit. Het dashboard oogt rustig en het hout is ongelakt, zodat je kunt voelen dat het echt hout is en nog altijd is de Ghost niet volgehangen met touchscreens, kennelijk om de ietwat behoudende clientèle niet te ontrieven. Hoeveel de nieuwe Ghost moet kosten, is nog niet bekend, maar vermoedelijk zal de prijs ongeveer op hetzelfde niveau liggen als dat van de ongeveer 360.000 euro kostende huidige generatie.