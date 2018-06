'Nieuwe Tesla Roadster krijgt stuwraketten aan boord'

Tesla's nieuwe Roadster, die in 2020 op de markt verschijnt, krijgt tegen meerprijs een 'Space X-functie' - een nieuw soort raketaandrijving. Dat kondigde Elon Musk althans aan op Twitter. Het gaat niet om stuwraketten met brandstof, maar op luchtdruk. Ze kunnen via een druk op de knop worden aangezet, waarna ze de auto sneller in de gewenste richting kunnen sturen. Ook het weggedrag in bochten zal op deze manier worden verbeterd, aldus Musk.

Technische details gaf hij niet prijs, wel zei hij dat het gaat om tien raketten, die ook kunnen helpen met sneller afremmen. Het gaat opnieuw om een onwaarschijnlijke aankondiging, maar even vaak meent de topman wat hij zegt. De beloofde vlammenwerper kwam er uiteindelijk ook.Waar Musk in ieder geval serieus over is, is de actieradius op één stekkerlading van de 250.000 dollar kostende Tesla Roadster. Die bedraagt 620 mijl, oftewel 1.000 kilometer.