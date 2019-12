Nieuwe VW Golf is een mensenredder

RIJ-IMPRESSIE EN VIDEODe nieuwe Volkswagen Golf is de eerste auto in zijn klasse die zichzelf in veiligheid brengt zodra de bestuurder onwel of bewusteloos wordt. Toch is hij er niet in alle opzichten slimmer op geworden.

Zodra de nieuwe Golf merkt dat de bestuurder niet meer actief stuurt, zal hij na enkele waarschuwingen ingrijpen. De auto remt dan af, tot hij volledig stilstaat, en zet de paniekverlichting aan. Desnoods alarmeert hij zelf de hulpdiensten. Intussen blijft de auto op dezelfde rijstrook: het systeem is vooral bedoeld om te voorkomen dat de auto van de weg raakt en tegen een boom of tegenligger eindigt.

Vragen

Het is een van de innovaties in de nieuwe Golf, die twee maanden geleden werd onthuld. Toen werden er al flink wat feiten bekendgemaakt, maar nu krijgen we voor het eerst gelegenheid om ermee de weg op te gaan. En hopen we antwoord te krijgen op enkele vragen. Want hoe nieuw is deze Golf eigenlijk? En waarom komt hij niet meer in een volledig elektrische versie? Sterker nog, is dit misschien de laatste generatie van de Golf en wordt hij binnenkort vervangen door de nieuwe, elektrische Volkswagen ID.3? De laatste vraag leggen we meteen maar voor aan de mensen van Volkswagen en hun antwoord is helder: ,,Na deze achtste generatie komt er gegarandeerd nog een negende. Er zijn veel landen en markten waar elektrische auto’s nog helemaal niet in zwang zijn en waar we nog jaren de benzine- en dieselversies van de Golf zullen aanbieden. We hebben hem echt nog even nodig.’’

Hoe dan ook, vandaag mag Volkswagens bestseller in de praktijk bewijzen in hoeverre hij daadwerkelijk een stap vooruit gaat. Dat blijkt helaas niet in alle opzichten het geval. Al na een paar kilometer besef je dat het niet zo handig is dat VW het aantal bedieningsknoppen tot een minimum heeft teruggebracht. Het kost soms te veel moeite om je weg te vinden naar een bepaalde functie, terwijl bestuurders juist zo min mogelijk van het autorijden moeten worden afgeleid.

Weliswaar is voor het eerst ook uitgebreide spraakbediening mogelijk, maar tijdens de testritten meldt dit systeem zich regelmatig omdat het denkt dat we een opdracht willen geven, terwijl dat niet zo is: heel storend. Ook is het navigatiesysteem soms de weg kwijt. Rechtsaf blijkt dan gewoon rechtdoor. Of het systeem verwijst naar een stopbord, terwijl je eerst een afslag had moeten nemen om daar te komen.

Digitaal

De achtste generatie van de Golf is niet helemaal nieuw. Volkswagen moet de komende jaren flink investeren in elektrische en zelfrijdende auto’s en bezuinigt daarom op bestaande modellen. Een ontwikkeling die je momenteel bij meer fabrikanten ziet. Daarom is de Golf dit keer met een facelift nog maar eens strak getrokken, terwijl zijn technische basis vrijwel onveranderd bleef. Met als gevolg dat hij hetzelfde formaat heeft en de binnenruimte niet is gegroeid.

De veranderingen zijn deze keer vooral digitaal. Zo is de Golf voortaan continu online en kan hij als eerste Volkswagen met zijn omgeving communiceren via het V2X-protocol. Denk daarbij aan andere auto’s binnen een straal van 800 meter, verkeerslichten of verkeerscentrales. Deze technologie maakt het mogelijk dat de Golf vroegtijdig wordt gewaarschuwd voor een ongeval, een stilstaande auto met pech of slipgevaar.

Voor het eerst kunnen nu ook updates van de software in de auto online worden binnengehaald, daarvoor hoeft-ie niet meer naar de garage. Bepaalde opties kun je ook achteraf kopen, zonder tussenkomst van de dealer. Die opties zitten eigenlijk al in de auto maar worden pas vrijgegeven als je ze bestelt. Een navigatiesysteem met spraakbediening bijvoorbeeld, adaptive cruisecontrol, of een grootlicht-assistent.

Met een iPhone kun je nu draadloos de apps en mediabestanden uit je telefoon in het infotainment van de auto gebruiken. Daarentegen is het gebruik van een mobieltje als autosleutel vooralsnog voorbehouden aan Android-smartphones.

Volledig scherm VW Golf 8. © VW

Zuinige en sterke led-koplampen zijn nu standaard in de Golf. De achterlichten kunnen met een ‘loopje’ bewegen, om de aangegeven richting te benadrukken. Binnen is de sfeerverlichting naar eigen smaak aan te passen, met een keuze uit 32 kleuren. Ook onthoudt de auto persoonlijke voorkeuren voor de grafische indeling van het instrumentarium, de stoelposities, stand van de buitenspiegels of de klimaatregeling. Het audiosysteem gaat erop vooruit met nieuwe technologie van Harman Kardon, met maximaal 480 Watt vermogen en tien luidsprekers.

Uiteraard komt de nieuwe Golf ook weer een stap dichter bij de volledig zelfrijdende auto. Hij stuurt, geeft gas en remt af bij snelheden tot 210 km/u. Dat werkt goed, blijkt tijdens deze eerste kennismaking, al moet je van de wetgever wel nog altijd je handen aan het stuur houden.

Middenmoter

De nieuwe 1.5 eTSI-benzinemotor blijkt een aanwinst. Hij combineert veel kracht (150 pk/110 kW) met veel souplesse, terwijl het verbruik minimaal 10 procent lager is dankzij zogenaamde mild-hybride technologie: met een sterker elektrisch systeem (48 Volt) en een grotere boordaccu onder de bijrijdersstoel is de auto in staat meer energie op te slaan. Die komt bijvoorbeeld tijdens het remmen vrij en kan worden gebruikt voor de airco of radio.

Verder rijdt deze achtste generatie van de Golf niet veel anders dan de zevende. Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat zijn koetswerk of wielophanging vrijwel onveranderd is. Nou viel er ook niet zo veel aan het rijgedrag van deze allemansvriend te verbeteren. Het veercomfort is nog altijd mooi in balans met een goede wegligging. De Golf blinkt nergens in uit, maar is wel een verrekt goede middenmoter. Hetzelfde geldt voor de ruimte. Op de achterbank zitten langbenige tieners of volwassenen prima. En de bagageruimte is met 380 liter best groot voor z’n klasse.

Volkswagen zegt dat dit de duurzaamste Golf ooit moest worden. Maar dat is niet gelukt. Immers, de duurzaamste Golf tot nu toe was de volledig elektrische e-Golf en juist die keert niet terug in deze achtste generatie. ,,De Golf is ontworpen voor benzine- en dieselmotoren’’, verklaart Volkswagen. ,,Als je daarin vanwege de beperkte ruimte een bescheiden batterijpakket moet plaatsen, zoals bij de zevende generatie, krijg je nooit een grote reikwijdte. Een nieuwe e-Golf zou de concurrentiestrijd met de nieuwe generatie elektrische auto’s verliezen.’’

Volledig scherm VW Golf 8, exterieur. © VW

Volledig scherm VW Golf 8, stuur. © VW

Volledig scherm VW Golf 8, technische snufjes. © VW

Volledig scherm VW Golf 8, achterbak. © VW

Volledig scherm VW Golf 8. © VW

Volledig scherm VW Golf 8, bestuurdersstoel. © VW

Volledig scherm VW Golf 8, dashboard. © VW

Volledig scherm VW Golf 8. © VW