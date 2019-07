Nieuwe zonneauto gepresenteerd: een zelfrijdende laadpaal

VideoDe nieuwste gezinsauto op zonne-energie van raceteam Solar Team Eindhoven is donderdag gepresenteerd. De nieuwe Stella Era is een soort van ‘zelfrijdende laadpaal’. Hij moet op 13 oktober in Australië de titel gaan verdedigen tijdens de World Solar Challenge.

Met alle technologische ontwikkelingen in de wereld van zonnepanelen en zonneauto's is de uitdaging groter dan ooit om nog relevant te zijn als studententeam. Zeker nu onlangs ook de eerste commerciële zonne-auto is gepresenteerd door het Helmondse bedrijf Lightyear. Dat bedrijf is opgericht door oud-studenten van de TU/e, heeft inmiddels 130 mensen in dienst en is goed voor miljoenen aan investeringsgeld en subsidies. Wat kan de nieuwe lichting van Solar Team Eindhoven eigenlijk nog toevoegen aan de technologie nu die op zulke grote schaal wordt opgestuwd door een commercieel bedrijf als Lightyear?

Energie delen

,,Dat was ook de vraag die we onszelf stelden. Wat is de volgende stap in de ontwikkeling van zonneauto’s?”, zegt Marije Sesink(22) van het studententeam. ,,Zeker omdat onze voorgangers al drie keer wereldkampioen werden met een zelfgebouwde gezinsauto op zonne-energie. Waarom nog een vierde team?”

Het team heeft daarom vooral gekeken hoe ze niet alleen zelf nog duurzamer kon worden, maar ook alle mobiliteit om zich heen duurzaam kon maken. ,,De overheid wil in 2030 volledig emissieloos personenvervoer hebben. Om dat te kunnen verwezenlijken moeten er in Nederland 1,8 miljoen laadpalen bijkomen. Op dit moment zijn er slechts 100.000 laadpalen. Stella Era is dan ook meer dan een transportmiddel: het is een elektriciteitscentrale op wielen.”

De auto kan zijn energie delen met andere elektrische voertuigen. ,,Onze auto heeft een bereik van 1200 kilometer", zegt Mick van der Spoel(24). ,,Je kunt dus op één accu van Eindhoven naar Warschau rijden. Maar bijna niemand rijdt daadwerkelijk zo ver. Uit cijfers blijkt dat we per dag gemiddeld 56 kilometer rijden. Onze auto kan al die ongebruikte energie inzetten voor het opladen van anderen.”

Volledig scherm Stella Era, de nieuwe gezinsauto op zonne-energie van Solar Team Eindhoven. De zonneauto kan zich autonoom verplaatsen om in de zon te blijven en kan energie van de zonnepanelen op het dak delen met andere elektrische voertuigen. © foto: TU/e, Bart van Overbeeke

Autonoom rijden

Het idee is dat eigenaren van elektrische voertuigen via een app kunnen zien waar een Stella Era zich bevindt. Via dezelfde app betaalt de gebruiker per kilowattuur een paar cent aan de eigenaar van de zonneauto. ,,De app is gekoppeld aan de agenda van de eigenaar en houdt rekening met geplande afspraken zodat je altijd genoeg energie over hebt om thuis te komen", aldus Sesink. Ook wordt de actuele weersvoorspelling gewogen: is er regen op komst? Dan geeft de auto minder energie aan anderen.

Een ander technisch vernuft is dat de nieuwe zonneauto zelfstandig een nieuwe plek kan opzoeken, met meer zon. ,,Dat doet ze door zichzelf uit te parkeren en een nieuwe plek in de zon te zoeken. De auto weet via gedetailleerde schaduwkaarten en satellietbeelden van TomTom precies de grenzen van een parkeerplaats.” Als de autonome modus aanstaat, kunnen er geen voertuigen aan gekoppeld worden. Via de app kan een eigenaar zijn auto weer terugvinden.

De nieuwe Stella, de vierde in de familie, is van A tot Z ontworpen en gebouwd door 26 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Het is het eerste team dat ook de elektrische motoren zelf heeft ontwikkeld. Met de nieuwe Stella Era gaat het team in Australië de wereldtitel verdedigen.