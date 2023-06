Nissan X-Trail: soepele elektrische auto op benzine

AutotestDe Nissan X-Trail is een modern uitziende auto die ook als zevenzitter beschikbaar is. De bijzondere hybridetechniek maakt ‘m snel, stil en relatief zuinig, maar gaat wel ten koste van de bagageruimte.

Wie de Qashqai net iets te klein vindt, kan bij Nissan terecht voor de X-Trail. Deze modern uitziende SUV is een uitstekende reiswagen, maar je kunt er ook goed mee terecht in de binnenstad. Ondanks zijn lengte van 4,68 meter oogt en voelt de auto minder groot dan je op basis van zijn robuuste uiterlijk zou vermoeden. Alleen de draaicirkel valt wat tegen.

Aan de binnenzijde ziet het digitale instrumentarium er zeer eigentijds uit. Telefoon opladen kan contactloos en er zijn twee soorten USB-poorten aan boord. De bedieningsknoppen van vooral deuren en stuur lijken wel uit het verleden te stammen. Ze zien er solide uit en de bediening is intuïtief, maar ogen ietwat ouderwets. Het interieur is ruim en licht.

Tot 100 km/u hoor je bijna niets

Wat tijdens het rijden vooral opvalt, is de stilte. Tot een snelheid van 100 km/u hoor je bijna niets. In ieder geval niet de motor. Dat komt doordat bij deze hybride de 1,5 liter benzinemotor fungeert als generator. Die laadt dus de accu’s bij, die op hun beurt de elektromotoren aansturen. Bij 120 km/u begint het windgeruis wel goed door te komen. Ook is het verbruik niet spectaculair laag. Tijdens de testrit verbruikte de auto gemiddeld 8,7 liter per 100 kilometer. Op zich niet verkeerd voor een auto van dit kaliber, maar het kan zuiniger.

Krap met sporttassen achterin

De stilte in combinatie met de lekker zachte stoelen en uiterst comfortabele wegligging maken van de X-Trail een heerlijke reiswagen. Achterin zit je ook uitstekend. De achterbank is verschuifbaar voor meer beenruimte of meer kofferruimte. Optioneel zijn er zelfs zeven zitplaatsen, maar die derde zitrij uitsluitend bedoeld is als noodzitje voor kinderen. Door de hybride aandrijving slonk de bagageruimte ten opzichte van zijn voorganger helaas wel van 1996 naar nog geen 1400 liter. Wanneer je als hockey- of voetbalvader vier sporters moet wegbrengen, is het zelfs in vijfzits configuratie al krap met de sporttassen achterin.

In de stad rijd je grotendeels elektrisch wanneer het gaspedaal niet te hard wordt ingetrapt. Ook kun je de verbrandingsmotor helemaal uitschakelen zolang er energie in de accu’s zit. Extra energie terugwinnen kan via het e-pedal. De motor remt dan extra hard af bij het loslaten van het gaspedaal tot stapvoets, maar daar kun je wel misselijk van worden. De wegligging lijkt vooral comfortabel en voelt wat zwaar, waardoor je verwacht dat de auto snel overhelt, maar je kunt er verrassend hard mee de bocht door.

Geschikt als caravantrekker

De zevenzitter heeft standaard 4x4 en kan dankzij onder meer een rijprogramma voor onverhard ook goed het terrein in. Door de combinatie van elektromotor en benzinemotor heeft deze X-Trail veel trekkracht. De Nissan mag een aanhangwagen trekken van 1800 kilogram en dat maakt ’m zeer geschikt als caravantrekker. Je hebt de beschikking over een gecombineerd vermogen van 218 pk en als het koppel van beide elektromotoren bij elkaar wordt opgeteld, ga je richting de 500 Newtonmeter trekkracht.

Daarmee accelereer je in zeven seconden naar een snelheid van 100 km/u. Dat komt mede door een relatief gering gewicht doordat voor de carrosserie gebruikgemaakt is van lichtgewicht materialen. Zo is de achterklep van de X-Trail voor het eerst gemaakt van composietmateriaal. De portieren, voorspatborden en motorkap zijn gemaakt van aluminium. Bij het dichtslaan van de deuren merk je dat wel. Ze voelen niet zo heel solide aan, maar dat zegt uiteraard niets over de botsveiligheid of duurzaamheid. Nissan heeft de topsnelheid begrensd op 180 km/u.

Vertrouwde techniek

Het e-Power-systeem is niet nieuw. Het werd al eerder ingezet in de Qashqai e-Power en in Japan wordt het systeem al sinds 2016 toegepast in de Nissan Note. Het gaat hierbij om zogeheten ‘seriële hybride technologie’. Dat betekent dat de auto ook is voorzien van een 1,5-liter benzinemotor, maar deze heeft geen directe verbinding met de wielen. In plaats daarvan fungeert de motor als een elektrische generator. Deze voedt – indien nodig - een compacte accu die als buffer fungeert en die via elektromotoren de wielen aandrijven. Het gaat hierbij dus om vertrouwde techniek.

Er is al een X-Trail e-Power vanaf 50.390 euro. Dit model heeft alleen voorwielaandrijving en is een vijfzitter. Dit standaardmodel is 150 kW (204 pk) sterk en heeft een koppel van 330 Nm. Bij de vierwielaangedreven variant komt er een tweede elektromotor bij met 100 kW en een trekkracht van 195 Newtonmeter. Het gecombineerde vermogen is met 157 kW (210 pk) slechts fractioneel hoger, maar de sprint van 100 km/u daalt naar zeven seconden voor de vijfzitter en 7,2 seconden voor de zevenzitter.

Schuif/kanteldak

Wanneer je de zevenzitter wilt, zit je automatisch vast aan vierwielaandrijving. Onze testauto is de Nissan X-Trail e-Power Tekna Plus e-4orce 7-zits, die in de prijslijsten staat vanaf 61.990 euro. De auto is onder meer voorzien van Pearl lak voor 900 euro en een panoramisch schuif/kanteldak met elektrisch bedienbare zonwering voor 1050 euro.

Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD (218 pk/150 kW), vanaf €50.390 Plus: Robuuste en verfijnde vormgeving. Optioneel zeven zitplaatsen. Comfortabele wegligging. Goede caravantrekker Min: Kleinere bagageruimte door hybride techniek. Ouderwetse knoppen. Vrij grote draaicirkel. Eindcijfer: 7,7 Conclusie: De X-Trail oogt robuust en rijdt heel vloeiend. Hij stuurt prettig en ligt stevig op de weg. De grote trekkracht maakt ‘m tot ideale caravantrekker. Maar helaas voor Nissan is er veel concurrentie uit Korea in dit segment van de markt.

