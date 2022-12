Noah (20) kreeg Smart als cadeau van opa en maakte er vervolgens een sportief scheurmonster van

MIJN BLIK EN IK Niemand is zo zuinig op zijn auto als Arie: ‘We verhuizen naar een huis waar vloerver­war­ming is’

Arie van Steenis (60) kocht zijn Opel Olympia al in 1981. Sindsdien staat-ie met name veilig in een verwarmde garage, maar ooit werd er veel aan gesleuteld. Dat deed hij samen met zijn vader, die er inmiddels niet meer is. ,,Er zit veel emotionele waarde aan die auto, los van dat ik ‘m ook écht mooi vind.’’

