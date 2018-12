Nog eenmaal vlammen met de BMW 850i

Rij-impressieDe BMW M850i XDrive Coupé is snel, sportief, luxueus, groot en milieubelastend. Het is daarmee de ultieme auto voor gefortuneerden die met geweld de boze droom van de naderende elektrificatie proberen te verjagen.

De BMW M850i heeft heel veel elementen waar echte autoliefhebbers voor warmlopen. Niet in de laatste plaats gaat de smeuïge achtcilinder motor met twee turbo’s. Goed voor 530 pk en een koppel van 750 Newtonmeter dat als een romige saus wordt uitgegoten over de acht versnellingen. Wanneer de motor wordt gestart, gaan kortstondig alle kleppen in het uitlaatsysteem open, ten teken dat er hier iets bijzonders staat te gebeuren.

En bijzonder is het, want de M850i in het wild zal een zeldzame verschijning blijven. Niet omdat het een gelimiteerde oplage betreft, of omdat de verkoopprijs met € 171.652 redelijk bovenmodaal is, maar omdat het concept van de klassieke Gran Turismo compleet is weggevaagd door de SUV-coupés en allerlei andere cross-overs die wél bieden wat de M850i niet biedt – namelijk een fatsoenlijke in- en uitstapprocedure. Want de klassieke klant voor dit soort auto’s is anno 2019 een zeventig plusser die zijn zaak heeft verkocht en nog één keer wil vlammen.

Alleen: waar vind je een zeventiger die niet op zijn minst een krakende knieschijf, rammelende ruggenwervel of titanium tennisarm heeft? Want niet alleen is in- en uitstappen zelfs voor fitte veertigers een uitdaging door de lage zitpositie. Ook de enorm lange en zware portieren vormen een handicap. En dus is het logisch dat deze carrosserievorm in het segment van de dure sportcoupés onder druk staat. Want ook de traditionele doelgroep van makelaars, profvoetballers en criminelen rijden inmiddels liever iets minder opvallend rond.

Het is de tweede keer dat BMW de naam 8 Serie gebruikt. De laatste keer was in de jaren negentig, toen ging het om een slanke en dure V12- en V8-coupé met klapkoplampen. De auto was geweldig om te zien, maar te comfortabel, te duur, te moeilijk om te repareren en werd precies op tijd gelanceerd om de crash van de markt voor luxe-coupés mee te maken. Daarna kwam de 6 Serie als grote coupé, maar die oogstte met zijn te ronde vormen en rare opgelegde achterklep ook weinig applaus.

De nieuwe 8 Serie is qua uiterlijk best geslaagd. Een agressief ogende voorzijde met ultra-smalle koplampen, een dikke achterkant met diffusor en een dak met twee power-domes zorgen voor voldoende visuele impact. De gigantische grille, die andere BMW's karikaturale trekjes geeft, past hier wonderbaarlijk gezien wel. Qua proporties lijkt de auto een kruising tussen een Amerikaanse muscle car en een Nissan GT-R. Zeker is in ieder geval dat je niet ongezien blijft tussen het meer modale blikwerk. En anders zorgen de diepe brom en omfloerste knallen uit de uitlaat bij het loslaten van het gaspedaal de omstanders wel opkijken.

Binnenin is het een ander verhaal. Hier zien we hetzelfde interieur als in de nieuwe BMW X5 met een hexagon-achtig instrumentarium dat ronduit verwarrend is qua aflezen van de juiste waarden, een hoog Swarovski-kristalgehalte en verder weinig verrassende zaken die de luxe van dit model benadrukken. Achterin kun je hooguit even iemand meenemen voor een ritje naar het station. Beenruimte is er niet en dus is dit vooral een plek voor extra bagage.

Hét grote pluspunt van de M850i is de motor. Die kennen we van de M5, ook al is ‘ie teruggetuned tot 530 pk voor deze 8 Serie. Boterzacht, veel koppel, een nagenoeg absent turbogat en een heerlijk geluid kenmerken dit blok. Richt het stuur naar het zuiden en stop pas wanneer je palmbomen ziet, is de gedachte die bij je opkomt wanneer je plaatsneemt achter het stuur. De geluidsinstallatie is heerlijk, de stoelen zijn sportief maar toch comfortabel en de besturing is lekker direct.

Tot onze grote verbazing kan de 8 Serie echter veel meer dan pensionado's op topsnelheid richting Marbella schieten. Want in de bochten stuurt de auto nagenoeg onmiddellijk en zeer resoluut in. De neiging om de buitenkant van de bocht op te zoeken ontbreekt bijna geheel. En de vierwielaandrijving is ook nog eens helemaal top. Van nature is de auto achterwielaangedreven. Pas wanneer gripverlies dreigt, schakelen de voorwielen bij om de auto uit de slip te trekken. Het maakt prachtige powerdrifts mogelijk - in theorie.

Daarmee is de BMW M850i meer getalenteerd dan we op voorhand dachten. Wel staat alles lekker 'losjes’ afgesteld, zodat er overduidelijk ruimte blijft voor een ‘echte M8' met meer pk's, meer vleugel en meer uitlaatgeluid. Ook een vierdeurs Gran Coupé zal nog zijn opwachting maken. Een handbak is uitgesloten, maar de heerlijke ZF-bak doet je daar ook geen moment naar verlangen. Ook een twaalfcilinder variant is een gepasseerd station. Maar we snappen dat mensen met voldoende poen naar dit soort auto's grijpen als nicotineverslaafden naar hun laatste sigaret. Want vies is lekker en je weet nooit of je straks nog overal ongestoord mag roken.