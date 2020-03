Nog veel meer Europese autofabrieken stilgelegd, maar VDL NedCar in Limburg gaat gewoon door

Steeds meer autofabrikanten besluiten om in Europa te stoppen met het produceren van auto's. Ook Toyota, Volvo, Ford, Mercedes-Benz en BMW sturen het personeel naar huis. Maar bij VDL NedCar in Limburg, waar BMW Mini's en BMW-modellen laat produceren, gaat de productie onverminderd door.

BMW zal de productie in alle Europese fabrieken minimaal een maand stilleggen, zei topman Oliver Zipse vanochtend in een persconferentie. Maar VDL NedCar in het Limburgse Born is formeel geen fabriek van BMW, al worden daar wel degelijk de X1 en de Mini's van BMW gebouwd. Deze constructie leidt nu tot verwarring bij het personeel en de vakbonden. Woordvoerder Miel Timmers van VDL benadrukte gisteren nog tegenover regionale omroep L1 dat VDL NedCar voorlopig blijft draaien: ,,De gezondheid en veiligheid van het personeel zijn van groot belang, maar we zijn ook essentieel voor de economie. Het is belangrijk dat we doorgaan met produceren, anders komt alles stil te liggen.”

Andrew Mason van BMW Group Nederland kan niet zeggen of er een einde komt aan de autoproductie in Born. De importeur verwijst voor een antwoord op die vraag naar VDL. Miel Timmers van VDL zegt dat er verschillende scenario’s klaar liggen: ,,We kijken van dag tot dag. Soms van uur tot uur.” Fabriekssluiting zou één van de scenario’s zijn. Maar, haast de woordvoerder zich eraan toe te voegen: ,,Wij nemen dan die beslissing. Niet BMW. Wij zijn baas in eigen huis.”

Volkswagen

Volkswagen, de grootste autofabrikant ter wereld, stopt aanstaande vrijdag met het produceren van auto’s in vrijwel alle fabrieken. Renault heeft aangekondigd om 12 fabrieken in Frankrijk te sluiten. Ook PSA, het moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel, sluit alle autofabrieken in Europa. Het gaat hierbij om 15 fabrieken in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Slowakije en Portugal. Bij Fiat, Ferrari, Lamborghini en het Spaanse Seat staan inmiddels ook alle productiebanden stil. Volvo heeft gisteravond de autofabriek in het Belgische Gent gesloten. Audi sluit vanaf maandag de fabriekspoorten in heel Europa.