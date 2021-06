interactieve kaartDe provincie Noord-Brabant telt de meeste campers en caravans. Maar gerelateerd aan het aantal inwoners per provincie, zijn ze het meest in trek bij Groningers en Friezen.

Sinds de corona-uitbraak, begin vorig jaar, is het aantal campers en caravans in Nederland toegenomen van 551.000 naar 569.000. Dat is een toename van circa drie procent in bijna anderhalf jaar tijd, blijkt uit cijfers die onderzoeksbureau LocalFocus bij Bovag heeft opgevraagd.

Vooral campers zijn steeds meer in trek. Op 1 juni telde Nederland er meer dan 150.000, in januari vorig jaar waren dat er nog 128.000 en begin 2017 waren het er amper 100.000. Er zijn dit jaar ook iets meer caravans bij gekomen, maar de populariteit daarvan loopt sinds enkele jaren terug.

Er zijn enkele provincies die er uit schieten als het gaat om de toename van zowel kampeerauto's als caravans. Vooral in Utrecht (4,2 procent meer), Zeeland (3,9 procent) en Noord-Brabant (3,8 procent) werden sinds januari 2020 flink meer campers en caravans geregistreerd. Maar hoewel Noord-Brabant absoluut gezien de meeste kampeerauto’s en caravans telt, zijn ze in het noorden van het land het populairst. In Drenthe en Friesland blijken de inwoners relatief het vaakst in het bezit van een van beide kampeervoertuigen.

Intussen lijkt ook de leeftijd van de kampeerders met camper of caravan steeds lager te worden. Het CBS meldde in 2017 dat driekwart van de caravans en campers in het bezit is van vijftigplussers, maar in de kampeerbranche wordt gesignaleerd dat vooral sinds de coronapandemie ook jongere mensen kiezen voor een dergelijk kampeermiddel.

Volledig scherm Statistieken over campers in Nederland, afkomstig van kampeerautoclub NKC. © NKC

Met de interactieve kaart en grafiek hieronder kan je zien hoe het in jouw provincie gesteld is met het aantal campers en caravans.

