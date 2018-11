Nu een elektrische auto kopen of nog even wachten?

Ik ben al een tijd aan het sparen voor een elektrische auto. Is het verstandig om er nu een te kopen of nog een half jaar of jaar te wachten? Ik heb nu een Ford Fiesta uit 2013 en ben bang dat deze erg in waarde gaat dalen.

Voorlopig dienen zich geen nieuwe, elektrische auto’s aan in de klasse van de Fiesta. Het aanbod is daar uitermate klein. De eerstvolgende elektrische auto die de massa probeert te bereiken is de Volkswagen I.D. Die is pas vanaf begin 2020 in Nederland te koop en bevindt zich in de prijsklasse van de VW Golf. Overigens denk ik dat het met die waardedaling van uw huidige Fiesta wel meevalt. Auto’s met kleine, zuinige benzinemotoren blijven heus nog wel een paar jaar in trek.