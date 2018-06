Occasion kopen? Met deze tips wordt het geen miskoop

De aanschaf van een gebruikte auto brengt altijd risico’s met zich mee. Daarom introduceert onze autoredactie vandaag het Occasiondossier. Nuttige informatie over populaire occasions: waar moet je als koper op letten? In combinatie met onderstaande checklist kan je een miskoop voorkomen.

Bereid je goed voor op de zwakke punten van de auto die je op het oog hebt. Komen bepaalde mankementen bij dit type auto vaak voor? Is er misschien ooit een terugroepactie geweest vanwege een fabrieksfout? In het omvangrijke Occasiondossier van onze autoredactie vind je van nu af aan de zwakke punten van de meest gezochte occasions. Ook staat daar een uitgebreid profiel van elk model, zodat je precies weet om wat voor auto het precies gaat. Regelmatig zal het Occasiondossier worden uitgebreid; de eerste auto's staan inmiddels online.

2. Maak altijd een proefrit

Het is altijd verstandig een proefrit te maken, zowel bij een nieuwe auto als een occasion. Check hierbij zoveel mogelijk aspecten van de auto, zoals optrekken, de werking van de versnellingsbak, eventuele bijgeluiden, vering, remmen en de wegligging bij snelheden van 50, 80 en 120 kilometer. Ben je nog niet helemaal zeker van je zaak, maak dan meerdere proefritten onder wisselende omstandigheden (ander weer, ander soort wegen, verkeersdrukte).

3. Controleer op schade

Controleer de auto voor aankoop altijd op eventuele schade en vraag aan de verkoper of de auto in het verleden schade heeft gehad. Als de naden aan weerszijden van de motorkap niet even breed zijn, ligt de motorkap scheef. Dit duidt er waarschijnlijk op dat de auto schade heeft gehad. Hetzelfde geldt voor de naden van de achterklep. Als de achterklep aan beide zijden niet op gelijke hoogte sluit, kan ook dit duiden op schade. Kijk uiteraard ook of de auto geen roestplekken heeft.

5. Check of de auto geen lekkages heeft (of heeft gehad)

Onderstaande checklist is goed om bij de hand te hebben als je wil controleren of de auto lekkage heeft:

• Aanslag op de radiateur (meestal groen? Dergelijke lekkage kan leiden tot motorschade.

• Als de motor erg vettig is hangen er vaak ook oliedruppels aan het motorblok. Dit betekent dat de motor olie lekt. Als de motor bij de start nog opvallend schoon is, controleer dit dan nogmaals ná de proefrit. Mogelijk heeft de verkoper hem ‘showroomklaar ‘ gemaakt, om een lekkage te verhullen.

• Haal de mat uit de kofferbak en controleer het laagste punt van de auto op vochtigheid. Hetzelfde kun je doen bij de voetenruimte voorin.

• Controleer of de uitlaat doorgeroest en/of lek is, door de motor stationair te laten lopen. Houd vervolgens je voet dicht tegen de uitlaat. Als je een sissend geluid hoort is de uitlaat lek. Geef na zo'n twee minuten stationair draaien flink gas. Een dikke, blauwe walm uit de uitlaat geeft olieverbruik aan, met kans op motorschade door een te laag oliepeil en een sneller slijtende katalysator.

6. Controleer op slijtage

Mogelijk slijtage van onderdelen kan je zelf eenvoudig op verschillende plekken ontdekken:

• Het aangrijpingspunt van de koppeling. Als je de koppeling hoog moet laten opkomen voordat de auto in beweging komt, kan er sprake zijn van een versleten koppeling.

• Als je de portieren op en neer kunt bewegen, zijn de scharnieren versleten.

• Druk een paar keer stevig op de hoeken van de auto. Na loslaten, moet de auto na maximaal twee keer veren stilstaan. Als dit niet het geval is, zijn de schokdempers versleten.

• Als het profiel van de banden twee millimeter of minder is zijn de banden versleten. Je kunt het profiel meten aan de hand van een profieldieptemeter of met je sleutel. Net als autoruiten en lak vallen banden niet onder de garantie. Vergeet niet het profiel van de band van het reservewiel te controleren.

7. Verdiep je in het verleden van de auto

Is de kilometerstand verklaarbaar? Ook dat is tegenwoordig eenvoudig te checken. Om de juiste kilometerhistorie te controleren kun je de aanbieder vragen of de auto beschikt over een Nationale Auto Pas (NAP) verzorgd door de RDW. Heeft de auto geen NAP en een relatief lage kilometerstand voor het bouwjaar, controleer dan of het stuur, de pookknop en de pedaalrubbers versleten zijn. Als dit het geval is, kan er geknoeid zijn met de kilometerstand.

Met uitgebreide voertuighistorie, zoals occasionportaal Autotrack die biedt met CarFax, kom je nog veel meer te weten over het verleden van de desbetreffende auto. Is hij ooit zwaar beschadigd geraakt bij een ongeval, zijn er weleens airbags afgegaan, komt de auto uit het buitenland, is hij in het verleden wellicht ingezet als taxi of huurauto? Dat zijn belangrijke wetenswaardigheden die aan het licht komen in een internationale database, zoals die van CarFax. Op het occasionportaal AutoTrack is deze historie gratis en eenvoudig op te vragen.

8. Check dit voor en na het tekenen van het koopcontract

• Voor de aankoop: het kentekenbewijs in combinatie met het voertuig, het onderhoudsboekje, de Nationale Auto Pas, eventuele APK-rapporten uit het verleden en ook de uitgebreide voertuighistorie, bijvoorbeeld via CarFax.

• Bij aflevering: of de auto nog precies hetzelfde is zoals de verkoper hem eerder aan je heeft getoond.