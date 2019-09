Oerend hard met de elektrische brommer

De naam BrekR is een vette knipoog naar het regionale ‘brekken’: een ‘brekker’ houdt van een feestje, van sleutelen en rijden met motoren. Als het goed is, hoef je als bezitter van de BrekR 4000 weinig te sleutelen, want het Doetinchemse bedrijf belooft dat je voor 4199 euro (introductieprijs 3899 euro) een eigentijdse, onderhoudsarme brommer krijgt. En ‘oerend hard’ behoeft in dit geval wel een nuancering: de maximumsnelheid voor brommers - en dus ook voor de BrekR - is in Nederland nu eenmaal 45 km/u.