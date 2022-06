Oldtimers overleven op de Cisa-pas: Mee met de Mille Miglia (Deel 4)

‘Mogelijk rijverbod in Duitsland in strijd tegen hoge brandstof­prij­zen’

In de Duitse politiek wordt nagedacht over verregaande maatregelen vanwege de hoge energieprijzen. Saskia Esken, topvrouw van regeringspartij SPD, wil dat de overheid zelfs een rijverbod kan opleggen. Daarvoor, zo meldt AutoWeek, kunnen onze oosterburen teruggrijpen op maatregelen die stammen uit de tijd van de oliecrisis in de jaren zeventig.

13 juni