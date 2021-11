Omwonenden willen dat 50 jaar oude spookauto verdwijnt: ‘Slaapt nu zelfs een zwerver in’

Het is een auto die regelrecht uit The Addams Family lijkt te komen. De bijna vijftig jaar oude Ford die al meer dan een jaar in een parkeergarage in Nijmegen-Oost gestald staat, is letterlijk en figuurlijk een spookauto. Buurtbewoners willen dat de auto, waar met enige regelmaat een zwerver in zou slapen, verdwijnt uit de garage.