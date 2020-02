‘Ook deze topmodellen sneuvelen vanwege bezuinigingen bij Mercedes’

Mercedes-Benz is bezig met een enorme bezuinigingsoperatie. Deze behelst niet alleen het verlies van 15.000 banen, maar zorgde ook voor een vroegtijdig einde van de recente Mercedes X-Klasse, een pick-up die werd gebouwd in samenwerking met Nissan.



En daar blijft het niet bij. De Duitse krant Handelsblatt bericht dat is besloten de S-Klasse Coupé en S-Klasse Cabriolet te schrappen bij de nieuwste generatie van dit topmodel. De beslissing lijkt vreemd, vooral omdat beide modellen zijn gebaseerd op de sedan-uitvoering en dus geen apart model vormen. Ook wordt op de duurste modellen doorgaans de meeste winst gemaakt.



Naast deze modellen en eerdergenoemde X-Klasse zou ook het voortbestaan van de derde generatie CLS en de huidige AMG GT coupé aan een zijden draadje hangen. De kans bestaat dat beide modellen worden vervangen door één elektrische coupé. In 2021 komt ook de EQS op de markt: een geheel nieuw elektrisch model dat opereert in de markt waar ook de S-Klasse actief is.