Ook Ferrari is om: elektrische supersportwagen al over twee jaar

Ferrari benadrukte in 2016 nog dat het merk nooit een elektrische auto zou produceren, maar anno 2018 is daar plotseling verandering in gekomen. Het merk komt met een elektrische supersportwagen én een SUV.

De simpelste reden waarom er nooit een elektrische Ferrari zou komen, is omdat je een Ferrari moet horen, niet voelen. Dit was natuurlijk een gezonde dosis machogedrag van CEO Sergio Marchionne. En dat machogedrag is hij nog niet verleerd. Hij vertelt aan Bloomberg dat als er dan tóch een elektrische superauto op de markt moet komen, dan is Ferrari wel de eerste.

Tesla-concurrent

Marchionne weet ook al met welk model zijn auto gaat concurreren. Hij vertelde aan Bloomberg namelijk dat zijn elektrische auto eerder beschikbaar is dan de nieuwe Tesla Roadster, die in 2020 wordt onthuld. De supercar van Elon Musk accelereert in 1,9 seconden van stilstand tot 100 km/u en de topsnelheid zou meer dan 400 km/u bedragen. Het model is vooruit te bestellen voor 215.000 euro. Maar Ferrari en Tesla zijn niet de enigen die investeren in elektrische superauto’s. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat autofabrikanten wereldwijd zo’n 90 miljard dollar hebben geïnvesteerd in elektrische voertuigen. Dus tegen de tijd dat de eerste elektrische auto van Ferrari op de markt komt, heeft die waarschijnlijk stevige concurrentie.

Snelste SUV