Ook Toyota schort tests met zelfrijdende auto's op

Zo wil Audi de lucht in

12:19 Ook autofabrikant Audi wil zo snel mogelijk de lucht in. Samen met vliegtuigfabrikant Airbus en ontwerpstudio Italdesign is de ‘Pop.Up Next’ ontwikkeld: een volledig elektrisch vervoermiddel dat zich zowel op de weg als in de lucht kan verplaatsen.