Ook zo'n hekel aan de parkeergarage? Binnenkort rijdt je auto zelf naar binnen en naar buiten

IAA München Na EQS komt EQE: de Mercedes E-klasse, maar dan elektrisch

6 september Tussen alle opvallende studiemodellen presenteert Mercedes-Benz tijdens de IAA Mobility in München ook een auto die klaar is voor serieproductie. De EQE is een volledig elektrische sedan in het luxe zakensegment: de kleinere broer van de EQS heeft ongeveer het formaat van een conventionele E-klasse.