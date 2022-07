Op deze plek wil je de auto liever niet parkeren: poepende parkieten zijn spektakel, maar ook plaag

VRAAG & ANTWOORD ‘Zijn flitsende koplampen toegestaan in Nederland?’

‘Laatst had ik een auto met erg opdringerige flitskoplampen achter me’, aldus lezer Kees van de Waarden in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Zo regelmatig flitsend dat het blijkbaar een optie van de auto was. Het bleek een Lamborghini te zijn en dus geen ambulance of iets dergelijks. Mag dit wel?’

19 juli