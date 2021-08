Opa en oma vergeten nogal eens: ‘Snel verkeer gaat al 20 jaar niet meer voor langzaam verkeer’

Autover­koop in een dip door ‘broos economisch herstel’

2 augustus De afgelopen maand zijn in Nederland veel minder nieuwe auto’s verkocht dan in juli vorig jaar. Dat is het gevolg van ‘broos economisch herstel’, vertraagde leveringen door coronamaatregelen en het wereldwijde chiptekort. Dat melden brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC.