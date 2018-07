Opel Corsa (2006 – 2015): populaire allemansvriend

Aankoopadvies Opel Corsa ( 2006 – 2015, D)

• De elektrische stuurbekrachtiging werkt niet altijd even prettig. Met name bij vroege modellen is dit het geval. Rond de middenstand voelt het nogal doods aan. Maak een proefrit en kijk of het storend is.

• In sommige gevallen functioneert de centrale deurvergrendeling niet goed. Altijd even uitproberen dus. Zowel met de sleutel als met de zender.

• Bij de 1.7 CTDI is het van belang dat de distributieriem tijdig wordt vervangen.

• Bij de 1.3 CTDI is het zaak om in kaart te brengen wat de toestand is van het roetfilter en de EGR-klep. Deze kunnen namelijk behoorlijk vervuilen en verstopt raken.

• De 1.0 driecilinder motor is kwalitatief goed, maar levert weinig vermogen en heeft een rauwe loop. De 1.2 en 1.4 motoren verdienen de voorkeur.

• Er is een terugroepactie geweest met de handrem. Controleer of de handrem goed functioneert.

• De radiateur kan lekkages vertonen. Check de hoeveelheid vloeistof en kijk naar natte plekken rondom.

• Het handschoenenvakje is niet het meest degelijke onderdeel van het interieur. Als het vakje met teveel kracht wordt geopend kan diit op den duur losraken.

Aanbod en prijzen

De Corsa D is een lange periode in productie geweest en was zeer populair. Mede daardoor staan er veel Corsa D’s te koop. Er zijn maar twee carrosserie-varianten geweest bij de Corsa. Alle Corsa’s zijn hatchbacks, in de meeste gevallen vijfdeurs. Bijna alle Corsa’s zijn uitgerust met airconditioning, behalve de ‘Essentia’- en ‘Selection’-modellen.

De 1.3 CTDI is een periode heel erg populair geweest vanwege een lage bijtelling. De meeste Corsa’s hebben een benzinemotor. Relatief zeldzaam is een Corsa met automatische versnellingsbak.

De goedkoopste Corsa’s van deze generatie zijn er vanaf 4.000 euro. Dat zijn voornamelijk 1.2-16v benzinemotoren of de 1.3 CTDI diesel met kilometerstanden tussen de 150.000 en 200.00 km. De duurste Corsa D is een OPC in de gelimiteerde Nürburgring Edition, waar gemiddeld 15.000 tot 17.500 voor wordt gevraagd. Een ‘normale’ OPC zit rond de 12 mille. De duurste reguliere Corsa D kost zo’n 10.000 euro. Dat zijn complete uitloopmodellen met luxe aankleding en uitrusting, plus een lage kilometerstand van minder dan 40.000 km.

Profiel

De Opel Corsa D was de vierde generatie Corsa en verving de Corsa in 2006, na 6 jaar trouwe dienst. De Corsa stond op het SCCS-platform dat General Motors in samenwerking met Fiat ontwikkelde. Fiat gebruikte het platform voor de Alfa Romeo Mito, Fiat Grande Punto, Fiat Fiorino, Doblo en 500L. General Motors gebruikte het platform voor de Corsa, Opel Combo en later ook de kleinere Opel Adam.

De Opel Corsa is er in twee uitvoeringen: een vijfdeurs en een driedeurs hatchback. Qua uiterlijk scheelt het behoorlijk, de aflopende daklijn van de driedeurs heeft een sportiever silhouet. De vijfdeurs is iets behoudender gestileerd. De Corsa was aanvankelijk leverbaar met drie benzinemotoren: een 1.0 (60 pk), 1.2 (80 pk) of 1.4 (90 pk). Er zijn twee diesels, die beide niet van Opel zelf zijn. De 1.3 CDTI (75-90 pk) kwam van Fiat en de 1.7 CTDI was van origine een Isuzu blok.

In 2007 lanceerde Opel de Corsa OPC, de snelste Corsa die Opel ooit gemaakt heeft. De OPC (Opel Performance Center) wordt aangedreven door een 1.6 turbo, goed voor 192 pk. Voor wie de gewone Corsa net even te langzaam is, maar de OPC te veel van het goede is, kwam er in 2008 de Corsa GSi, die met 150 pk bovengemiddeld vlot is te noemen. Aan de andere kant van het spectrum is er de 1.3 CTDi EcoFlex. Deze viel met zijn beperkte uitstoot-cijfers in een zeer gunstige bijtellingscategorie. De vrijstelling van wegenbelasting maakte de Corsa EcoFlex interessant voor de particuliere automobilist.

Alle Corsa’s hebben één ding gemeen: een grapje van de designer. Met het ontwerpen van het interieur werd de dienstdoende designer uitgedaagd door een paar collega’s om ergens een haai te tekenen. Als je het handschoenenvakje opent, kun je aan de zijkant een haaienkop zien. De projectleider van de Corsa kon de humor er wel van inzien en nu heeft elke Corsa een haaienkop in het interieur. De Corsa werd in 2010 technisch en optisch wat bijgepunt. In 2012 werd een 1.4 Turbo met 120 pk aan het gamma toegevoegd. In 2014 werd de Corsa D opgevolgd door de Corsa E. De auto leek compleet nieuw, maar was het niet. Op het dak na, is al het plaatwerk weliswaar nieuw, maar het chassis, de bodemplaat en kooiconstructie zijn nog hetzelfde als die van de Corsa D.