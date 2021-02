Opel Vectra valt tegen, man steekt 9 keer in op garagehouder: eis 4 jaar cel

Dit is de elektri­sche auto 2.0: binnen 18 minuten opgeladen, ongekend ruim én een caravan­trek­ker

23 februari Hyundai presenteert met zijn zojuist onthulde Ioniq 5 de elektrische auto 2.0. Hij is ongekend ruim en kan een caravan tot 1600 kilogram trekken. Al even opzienbarend is zijn laadsnelheid: van 10 naar 80 procent in slechts 18 minuten.